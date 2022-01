Bezpieczne Ferie z Komisarzem Lwem - zapraszamy do udziału w zimowym konkursie Data publikacji 20.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci zapraszają dzieci i młodzież z terenu całego województwa do udziału w konkursie. Stwórzcie zasady bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych. Co jest najważniejsze?, Co zrobić, żeby nie doszło do wypadku podczas zjeżdżania na sankach, nartach, desce?, Jak zadbać o własne bezpieczeństwo? Forma jest dowolna, może to być praca plastyczna, prezentacja multimedialna lub krótki filmik, a może jeszcze coś innego. Zachęcamy do udziału w konkursie - nagrody czekają! Zobaczcie też film z policyjnym Komisarzem Lwem, który rozmawia z dziećmi o bezpieczeństwie podczas zimowego wypoczynku.

Już niebawem na Dolnym Śląsku rozpoczną się ferie. Dla uczniów to czas wolny od szkoły i zajęć. Warto w tym okresie pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. W związku z tym funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu wspólnie z policjantami z KPP w Kłodzku ogłaszają konkurs dla dzieci i młodzieży z terenu naszego województwa dotyczący zasad bezpiecznego zimowego wypoczynku.

Konkurs jest bezpłatny i ma charakter otwarty. Adresowany jest do dzieci oraz młodzieży, we wszystkich powiatach województwa dolnośląskiego. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat prawidłowych zachowań podczas zimowego wypoczynku. Dlatego warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie zasad bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych.

Chcielibyśmy zachęcić wszystkich do twórczej pracy. Stwórzcie pracę plastyczną, spot, film lub prezentację multimedialną, a może jeszcze inną formę, która okaże się atrakcyjna dla waszych rówieśników. Chcemy poznać WASZE zasady bezpiecznego spędzania czasu podczas zimowych ferii. Niech jedynym ograniczeniem WASZYCH projektów będzie WASZA wyobraźnia. Podzielcie się z nami tą wiedzą i pomysłami. Jesteśmy bardzo ciekawi, co dla WAS jest ważne w tym zimowym szaleństwie? Jak WY dbacie o siebie i innych na stoku, w górach? A może lubicie zimą jeździć nad morze - na co wtedy zwrócić szczególną uwagę? Stwórzcie swoje zasady.

Prace konkursowe można wysłać pocztą, dostarczyć osobiście do sekretariatu Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33, albo drogą elektroniczną na skrzynkę: beata.borowicz@wr.policja.gov.pl lub magdalena.janiec-wasylow@wr.policja.gov.pl

Ostateczny termin nadsyłania prac to 20 lutego 2022 roku.

Zachęcamy do udziału w konkursie — nagrody czekają!

(KWP we Wrocławiu / kp)

Film 411-117930.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 411-117930.mp4 (format mp4 - rozmiar 43.07 MB)