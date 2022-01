Dzielnicowi z wrocławskiego Śródmieścia odnaleźli zaginionych chłopców Data publikacji 20.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybko zapadający zmierzch oraz okres panujących niskich temperatur to czynniki, które w przypadku zaginionego dziecka, mają bezpośredni wpływ na zagrożenie życia i zdrowia. Dlatego zgłoszenie o zaginięciu dwóch chłopców w wieku 10 i 11 lat wrocławscy policjanci potraktowali priorytetowo. Intensywne działania funkcjonariuszy we współpracy z rodzinami doprowadziły do szybkiego ich odnalezienia. Dzieci całe i zdrowe trafiły pod opiekę rodziców.

Wrocławscy policjanci w przypadku zaginięć osób podejmują szereg czynności mających na celu jak najszybsze dotarcie do takiej osoby. Niejednokrotnie bywa, że może ona potrzebować pomocy i może się znajdować w okolicznościach zagrażających jej życiu. Do takiej grupy zaliczyć należy dzieci i osoby starsze. Funkcjonariusze wiedzą, że każda minuta jest ważna i nie ma miejsca tu na jakąkolwiek zwłokę.

Mundurowi z wrocławskiego Śródmieścia przed godziną 19.00 otrzymali zgłoszenie od zatroskanych rodziców o zaginięciu dwóch chłopców. Z przekazanej informacji wynikało, że 10 i 11- latek po zakończeniu około godziny 12.00 zajęć w szkole nie powrócili do domu. Opiekunowie poprosili o pomoc policjantów.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania, a ze względu na właściwość miejscową Komendant Komisariatu Policji Wrocław Śródmieście ogłosił alarm dla funkcjonariuszy jednostki. Do działań przystąpił także przewodnik z psem. Policjanci zwrócili się również do Straży Miejskiej i do MPK z prośbą o rozpowszechnienie komunikatu o zaginięciu chłopców.

Mundurowi byli w ciągłym kontakcie z rodzinami dzieci. Po ustaleniu możliwego miejsca przebywania chłopców natychmiast pojechali we wskazany rejon. Dzielnicowi ze Śródmieścia po krótkim sprawdzeniu terenu odnaleźli chłopców, którzy cali i zdrowi trafili na komisariat, skąd zostali odebrani przez rodziców.

(KWP we Wrocławiu / mw)