Podlaska grupa Speed podsumowała 2021 rok Data publikacji 20.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko 22 tysiące kontroli drogowych, niemal 23 tysiące ujawnionych wykroczeń oraz zatrzymanie ponad 100 przestępców drogowych. Z takimi wynikami zamknęli 2021 rok policjanci z podlaskiej grupy SPEED powołani niemal 3 lata temu, aby ograniczyć liczbę wypadków drogowych przez zdecydowane reagowanie na niebezpieczne zachowania kierowców i agresję na drodze.

Efekty działań grupy SPEED przekładają się na bezpieczeństwo Nas wszystkich. Eliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym to główny cel policjantów z podlaskiej grupy SPEED, w skład której wchodzi 15 funkcjonariuszy z wieloletnim doświadczeniem. Mają oni do dyspozycji szybkie samochody osobowe, motocykle i drony. Przypomnijmy, że podlaska grupa SPEED powstała 19 lipca 2019 roku. Cechą charakterystyczną patroli speed jest dynamiczna kontrola prędkości z pominięciem granic administracyjnych własnych jednostek. Patrole mogą pojawić się na każdej drodze na Podlasiu. W głównej mierze, jak sama nazwa wskazuje, zajmują się eliminowaniem z ruchu tych kierujących, którzy znacznie przekraczają dozwolone prędkości. To właśnie nadmierna prędkość nadal jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. W 2021 roku z jej powodu na podlaskich drogach doszło do 91 wypadków, w których 27 osób zginęło, a 102 zostały ranne.

W 2021 roku policjanci z podlaskiej grupy SPEED skontrolowali w sumie 21 844 pojazdy. Kontrole były wynikiem popełnianych wykroczeń i przestępstw. Policjanci w minionym roku ujawnili 22 730 wykroczeń, w tym 12 500 przekroczeń prędkości. 344 przypadki dotyczyły przekroczenia prędkości powyżej pięćdziesięciu kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym.

Kontrole drogowe skutkowały sankcjami. Policjanci wystawili 18 653 mandatów karnych, w tym ponad 11 tysięcy za szybką jazdę. Zastosowali również 3 832 pouczeń, a w 245 przypadkach skierowali wnioski do sądu o ukaranie. Mundurowi zatrzymali 408 praw jazdy, w tym 327 za przekroczenie prędkości powyżej pięćdziesięciu kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym. Policjanci ujawnili również 127 przestępstw - głównie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i niestosowania się do zakazów sądowych. Policjanci zatrzymali również 824 dowodów rejestracyjnych, z czego 264 za zły stan techniczny pojazdów.

Podsumowując ubiegły rok, można stwierdzić, że policjanci z grupy SPEED mieli ręce pełne roboty. Liczby te robią wrażenie. Szczególnie, kiedy uświadomimy sobie, że mowa tu o kilkunastu policjantach wchodzących w skład grupy SPEED. Wraz z początkiem nowego roku, z nastawieniem na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mundurowi nieustannie i zdecydowane reagują oraz przeciwdziałają niebezpiecznym zachowaniom na drodze. Przykład chociażby z 8 stycznia na krajowej "ósemce" w rejonie Głęboczyzny w gminie Suchowola. Kamera ich nieoznakowanego radiowozu nagrała niebezpieczne wyprzedzanie dwóch osobówek na zakręcie. 53-letni kierowca volkswagena i 44-letni kierowca forda zlekceważyli przy tym znak ostrzegający o zakręcie. Obaj zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 1000 złotych.

