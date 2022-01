W wózku leżała mała dziewczynka, a jej ojciec, pchając go w środku nocy miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie

Noc, mróz, małe dziecko i pijany opiekun – mogło dojść do tragedii, ale szybko zareagowali policjanci z powiatu świdnickiego. Mundurowi podjęli interwencję wobec mężczyzny, który w takim właśnie stanie sprawował opiekę nad swoją 2-letnią córką. Funkcjonariusze tuż przed godziną 1 w nocy zauważyli mocno nietrzeźwego, zataczającego się pana, który przemieszczał się jedną z głównych ulic w Świdnicy i pchał jednocześnie wózek z małym dzieckiem. Badanie przeprowadzone przez policjantów wykazało, że ma on prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Z uwagi na bezpieczeństwo dziecka, decyzja mogła być tylko jedna… Mundurowi zaopiekowali się dziewczynką i pojechali z nią do szpitala sprawdzić, czy nic się jej nie stało, a 29-letni mężczyzna został zatrzymany.