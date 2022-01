Minął kolejny rok, podczas którego policjanci z dolnośląskiej grupy SPEED ścigali najgroźniejszych piratów drogowych Data publikacji 21.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mija właśnie kolejny rok, podczas którego policjanci z dolnośląskiej grupy SPEED dyscyplinowali najniebezpieczniejszych piratów drogowym, którzy lekceważąc obowiązujące ograniczenia prędkości, stwarzali swoim zachowaniem realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Specjaliści ze SPEED-a niezmiennie działali z największym zaangażowaniem na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na drogach naszego województwa. Efekty pracy funkcjonariuszy wchodzących w skład tego elitarnego zespołu w 2021 roku to ponad 33 tys. skontrolowanych pojazdów i ujawnionych wykroczeń, a także blisko 1,5 tys. kierowców, którzy za rażące naruszenia przepisów musieli pożegnać się ze swoim prawem jazdy. To również blisko 500 przestępców drogowych, którzy zostali wyeliminowani z ruchu.

Przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie czy niewłaściwe zachowanie w obrębia przejść dla pieszych to szczególnie niebezpieczne wykroczenia, które mają niezwykle istotny wpływ na ryzyko zaistnienia zdarzeń drogowych. Zwłaszcza prędkość to kluczowy czynnik mający decydujące znaczenie również dla rodzaju i rozmiaru doznanych obrażeń przez uczestników wypadków drogowych. W celu eliminowania tych negatywnych zjawisk z dolnośląskich dróg, 2,5 roku temu do życia powołana została grupa SPEED złożona z najbardziej doświadczonych policjantów, którzy zostali wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt do walki z piratami drogowymi.

Kolejny rok działalności dolnośląskiej grupy SPEED, to okres intensywnej pracy policjantów tego zespołu, podczas którego każdego dnia starali się eliminować z ruchu drogowych przestępców, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa na drogach naszego województwa. Efekty tej intensywnej pracy mówią same za siebie. Skontrolowanych zostało ponad 33 tysiące pojazdów, namierzonych ponad 25 tysięcy kierujących, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości. Blisko 1,5 tysiąca z nich straciło prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Funkcjonariusze stwierdzili ponad 8,5 tysiąca innych wykroczeń popełnionych przez kierowców. W trakcie działań nałożono ponad 28 tys. mandatów karnych, a w 389 przypadkach skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Policjanci zatrzymali również ponad 2 tysiące dowodów rejestracyjnych. Jednak jedną z najważniejszych liczb, która obrazuje, jak niezbędna jest obecność policjantów ze SPEED-a na dolnośląskich drogach, to ilość zatrzymanych drogowych przestępców, którzy w ogóle nie powinni wsiąść za kierownicę pojazdu, nie mówiąc o poruszaniu się po drogach publicznych. Nietrzeźwi, z orzeczonymi zakazami kierowania pojazdami czy cofniętymi uprawnieniami, takich osób funkcjonariusze ze SPEED-a wyeliminowali z ruchu aż 467. Wszystko po to, aby na dolnośląskich drogach było bezpieczniej.

Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, którymi wszyscy jesteśmy, zależy w głównej mierze od każdego z nas. Stosując się do obowiązujących przepisów, zachowując rozwagę i zdrowy rozsądek na drodze, możemy przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków i ofiar, które w tych wypadkach tracą życie.

Jeśli jednak swoim zachowaniem będziemy stwarzali zagrożenie w ruchu drogowym, musimy mieć świadomość nieuchronności kary. Gdy na swojej drodze spotkamy specjalistów z grupy SPEED, nie będzie taryfy ulgowej i poniesiemy surowe konsekwencje za niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, na jakie narażamy siebie oraz innych użytkowników dróg.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 44.25 MB)