Grupa „SPEED” nie odpuszcza. Nieodpowiedzialny kierowca stracił prawo jazdy Data publikacji 21.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy policjanci grupy „Speed” codziennie ujawniają wiele niebezpiecznych sytuacji, do których dochodzi na lubuskich drogach. Każde popełnione wykroczenie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych wypadków. Podczas swoich działań po raz kolejny wyeliminowali z ruchu kierującego, który w miejscowości Lubno popełnił szereg wykroczeń w krótkim czasie.

Zima to pora roku, kiedy kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. Niestety, na drogach nie brakuje amatorów szybkiej jazdy, którzy zapominają, że nadmierna prędkość zwiększa prawdopodobieństwo udziału w wypadku drogowym, a także jego konsekwencje.

19 stycznia w miejscowości Lubno policjanci zatrzymali do kontroli 65 -latka, która na liczniku miała 107 kilometrów na godzinę, czyli o 57 za dużo w terenie zabudowanym. Jednak to nie koniec. Mężczyzna, kierując busem marki Renault, poruszał się z nadmierną prędkością wyprzedzając inny pojazd na niebezpiecznym zakręcie. Nie stosował się również do znaku podwójnej linii ciągłej oraz ominął lewą stroną oznakowaną wysepkę z wyodrębnionym przejściem dla pieszych.

Niestety miał pecha, ponieważ wszystko zostało zarejestrowane przez policjantów, którzy biorąc pod uwagę rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego przez kierującego, zatrzymali mu prawo jazdy. Sprawa swój finał znajdzie w sądzie, ponieważ za popełnione wykroczenia funkcjonariusze skierowali wniosek o ukaranie.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 15.68 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja filmu Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Audiodeskrypcja filmu (format mp3 - rozmiar 651.03 KB)