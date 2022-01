Zignorował czerwone światło i wjechał na torowisko. Ukarany mandatem karnym w wysokości 2 tys. zł

Kolejne wysokie mandaty karne nakładają policjanci ruchu drogowego na kierujących za rażące naruszenie prawa. Nowy taryfikator mandatów, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku, oznacza wysokie kary dla kierowców i pieszych. Kolejny kierujący, który naruszył zakaz wjazdu na przejazd kolejowy został ukarany. Mandat karny za to wykroczenie to aż 2 tys. zł. Apelujemy do kierowców o rozwagę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.