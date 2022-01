Sytuacja z życia wzięta? Zatem noga z gazu! Data publikacji 21.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nikomu nie życzymy takiej sytuacji, jaką prezentujemy w naszym filmie. Jednak faktem jest, że nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Dlatego od lat apelujemy do kierowców o odpowiedzialną i zgodą z przepisami jazdę. Nowy taryfikator podwyższył kwoty mandatów karnych między innymi za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Zobaczcie, co spotkało filmowego kierowcę, oraz co zrobić, by nie znaleźć się w takich nieprzyjemnych okolicznościach.

Nowy taryfikator określa między innymi kwoty mandatów karnych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Jeżeli jedziemy za szybko o 30 km/h, minimalna kwota mandatu wynosi 800 zł (dotychczas było to od 200 do 300 zł.). Z proporcjonalnie większymi mandatami muszę się liczyć kierowcy, którzy jeszcze bardziej przekroczą dopuszczalną prędkość. Górna granica to 2 500 złotych.

Zmiany dotyczą także kodeksu wykroczeń. Z grzywną minimum 1 500 zł muszą liczyć się kierowcy, którzy popełnili wykroczenie wobec pieszego. Mówi o tym nowy artykuł 86b kodeksu wykroczeń. Wprowadza on katalog nieprawidłowych zachowań, takich jak nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu czy nie zatrzymanie pojazdu przed przejściem dla pieszych aby umożliwić przejście osobie z niepełnosprawnością. To także wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub omijanie pojazdu, który zatrzymał się by umożliwić przejście pieszemu. Wówczas sąd może dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów, w szczególności, jeżeli sprawca wykroczenia spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego.

Za objeżdżanie opuszczonych zapór, wjeżdżanie na przejazd, gdy zapory już się opuszczają, niestosowanie się do sygnałów świetlnych czy wjeżdżanie na przejazd, jeżeli po jego drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy, grozić mandat nie mniejszy niż 2 000 złotych.

Kolejne ważne zmiany dotyczą podniesienia dolnej granicy grzywny do 2 500 zł za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu. Również spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie oznacza mandat nie mniejszy niż 2 500 zł. Artykuł 86 par. 1a kodeksu wykroczeń za kolizję, gdzie poszkodowani odniosą obrażenia (poniżej 7 dni) wprowadza minimalną grzywnę 1 500 złotych.

Film Noga_z_gazu.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Noga_z_gazu.mp4 (format mp4 - rozmiar 7.34 MB)