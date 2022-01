Próbował przejechać policjanta i nie zatrzymał się do kontroli Data publikacji 21.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wydziału ruchu drogowego z łęczyckiej komendy ruszyli w pościg za kierowcą bmw. Pirat drogowy przekroczył prędkość i próbując przejechać policjanta, nie zatrzymał się do kontroli. Mundurowi zatrzymali 29-latka, miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Teraz odpowie między innymi za czynną napaść na funkcjonariusza, za co grozi nawet do 10 lat więzienia.

19 stycznia 2022 roku około godziny 16.00 w miejscowości Świnice Warckie, kierowca bmw przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o 20 km/h. Kiedy jeden z policjantów dał sygnał do zatrzymania, kierowca zwiększył prędkość pojazdu i próbował go przejechać. Funkcjonariusz, aby uniknąć potrącenia, odskoczył, po czym wraz z kolegą ruszyli w pościg za uciekającym samochodem. Pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierujący nadal nie zatrzymywał pojazdu i zwiększał prędkość. Kiedy zdał sobie sprawę, że nie zdoła zgubić policyjnego pościgu zakończył ucieczkę w miejscowości Dierżawy, na terenie powiatu poddębickiego. Za kierownicą suv-a siedział 29-latek, który miał ponad półtora promila alkoholu w organizmie. Bmw trafiło na policyjny parking, a nietrzeźwy kierowca do policyjnego aresztu.

Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzuty dotyczące niezatrzymania do kontroli drogowej, prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości oraz czynnej napaści na funkcjonariusza. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo mieszkaniec powiatu poddębickiego musi liczyć się z konsekwencjami przekroczenia prędkości.

(KWP w Łodzi / kp)