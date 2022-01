Dzielnicowy pomógł 78-latkowi odzyskać 10 tys. zł Data publikacji 21.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Posterunku Policji w Górznie będąc w czasie wolnym od służby zajął się sprawą zagubionych przez 78-latka pieniędzy. Asp. szt. Andrzej Tomaszewski ustalił mężczyznę, który znalazł gotówkę i jeszcze tego samego dnia zagubione pieniądze wróciły do właściciela.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 18.01.2022 r., w miejscowości Świedziebnia. 78-letni mężczyzna pojechał do banku wypłacić 10 tys. złotych. Kiedy 78-latek wsiadał z pieniędzmi do swojego auta, plik banknotów wypadł mu z kieszeni. Mężczyzna zorientował się w domu, że nie ma gotówki i rozpoczął poszukiwania zguby. Niestety, w miejscu, w którym parkował swoje auto, nie znalazł pieniędzy. Zdenerwowany poszedł więc do pobliskiego urzędu gminy, prosić o pomoc i udostępnienie zapisu z monitoringu. Wówczas pracownicy poinformowali dzielnicowego o zdarzeniu.

Asp. szt. Andrzej Tomaszewski będąc w czasie wolnym od służby, pojechał do urzędu udzielić pomocy w poszukiwaniach zguby. Po przejrzeniu monitoringu, dzielnicowy rozpoznał mieszkańca gminy Świedziebnia, który szedł wraz z rodziną i pochylił się po plik banknotów. Policjant, wraz z kolegą, który był w służbie, odwiedził znalazcę w miejscu zamieszkania. Mężczyzna oznajmił, że miał udać się do brodnickiej komendy oddać pieniądze. Funkcjonariusz poinformował mężczyznę, że znalezione przedmioty należy w ciągu 14 dni przekazywać do biura rzeczy znalezionych. W przypadku, gdyby tego nie zrobił, odpowiadałby za przywłaszczenie cudzej rzeczy, a to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Dzielnicowy przeliczył banknoty, po czym za potwierdzeniem przekazał je wdzięcznemu właścicielowi.

(KWP w Bydgoszczy / mw)