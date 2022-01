Policjant sieradzkiej drogówki w czasie wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 21.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Służbę w Policji pełni się również w czasie wolnym. Po raz kolejny dowiódł tego sierż. szt. Michał Balcerzak z sieradzkiej drogówki. W ciągu kilkunastu dni, będąc po służbie, wyeliminował z ruchu dwóch nietrzeźwych kierowców. Tym razem na urlopie zatrzymał 61-latka, który bez uprawnień do kierowania jechał suzuki mając ponad 1 promil alkoholu w organizmie. Wcześniej w jego ręce wpadł 34-letni kierowca opla, który miał 2,5 promila alkoholu i nie posiadał uprawnień.

Do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy doszło 20 stycznia 2022 roku po godzinie 9.00 na ulicy Reymonta w Sieradzu. Sierż. szt. Michał Balcerzak, który w czasie wolnym był na jednej z sieradzkich stacji paliw, zwrócił uwagę na stojącego przy kasie mężczyznę, od którego wyraźnie czuł alkohol. Funkcjonariusz cały czas obserwował zachowanie „podejrzanego” klienta. W pewnym momencie mężczyzna wsiadł do suzuki i odjechał. Policjant pojechał za nim, zachowując bezpieczną odległość. O swoich podejrzeniach co do stanu trzeźwości kierowcy poinformował dyżurnego Policji. Kierowca suzuki skręcił w ulicę Reymonta i po kilkunastu metrach zaparkował przed posesją. Policjant również zatrzymał się i podszedł do niego. W czasie, gdy rozmawiał z kierowcą na miejsce przyjechał patrol ruchu drogowego, który przejął dalsze czynności. Policjanci ustalili, że suzuki kierował 61-letni mieszkaniec Sieradza. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że kierowca nie posiada uprawnień do kierowania. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 1 promil alkoholu w organizmie. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Obligatoryjne zasądzane jest również od sprawców świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zgodnie z nowymi przepisami, w każdej sytuacji kierowania pojazdem mechanicznym bez uprawnień wysyłany jest wniosek o ukaranie do sądu, który może orzec grzywnę w wysokości do 30 tysięcy złotych. Dodatkowo, obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat.

Sierż. szt. Michałowi Balcerzakowi po raz kolejny gratulujemy czujności oaz skuteczności w podejmowanych interwencjach.

(KWP w Łodzi / mw)