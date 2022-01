Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa, więc walczmy razem z koronawirusem Data publikacji 21.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj OMIKRON atakuje i to, jak będzie wyglądać w przyszłości nasza rzeczywistość, zależy w dużej mierze od wspólnej odpowiedzialności, którą wykazujemy się każdego dnia. Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się pandemii Covid-19, wymaga od nas wszystkich podejmowania zdecydowanych działań. Najprostszymi z nich są m.in. stosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej oraz zachowanie dystansu społecznego. Cel jest jeden - ochrona życia i zdrowia! Jeśli poczujesz się źle i masz podejrzenia, że przyczyną może być koronawirus, natychmiast zgłoś ten fakt swojemu lekarzowi, zrób test i odizoluj się od innych do czasu ustania zagrożenia. Bądź także nowoczesny i odpowiedzialny - korzystaj z aplikacji kwarantanna domowa!

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Naszego województwa, policjanci stale prowadzą działania kontrolne oraz każdego dnia, zwracają się z apelem o zachowywanie się w sposób odpowiedzialny, a także zgodny z obowiązującymi przepisami. Jak wszyscy wiemy, każda osoba przemieszczająca się w przestrzeni publicznej, ma obowiązek zakrywania ust i nosa. Stosując się do tej zasady, każdy z nas może dołożyć coś od siebie na rzecz walki z niewidzialnym wrogiem, jakim jest COVID-19. Zakrywając usta i nos unikniesz odpowiedzialności karnej w związku z niestosowaniem się do reżimu sanitarnego, a także będziesz miał bezpośredni wpływ na swoje zdrowie oraz innych osób, które codziennie spotykasz.



W ostatnim czasie w Polsce odnotowujemy stały wzrost liczby osób zarażonych i przebywających na kwarantannie. Wobec rosnącej fali zakażeń, a także atakującej nas wszystkich kolejnej groźnej mutacji wirusa, którą medycy nazwali „Omikron” - nie może być tolerancji dla osób świadomie łamiących przepisy! Z obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej zwolnione są jedynie osoby, które posiadają stosowne zaświadczenia lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność, ale jeżeli mimo tego mogą czasowo korzystać z maseczek, policjanci o to ponownie apelują.



Ponieważ nie wszyscy mieszkańcy województwa dolnośląskiego, czują się współodpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i innych, mundurowi stale prowadzą kontrole osób objętych kwarantanną oraz miejsc, gdzie mogą gromadzić się większe grupy osób. Funkcjonariusze sprawdzają też przestrzeganie obowiązujących obostrzeń w galeriach handlowych i środkach komunikacji zbiorowej.



Przypominamy!



W przypadku interwencji podjętej przez policjantów możemy zostać pouczeni, ukarani mandatem w wysokości 500 złotych, ale może też być skierowany wobec nas wniosek do sądu lub sporządzona informacja do sanepidu. Należy pamiętać, że to od indywidualnej oceny sytuacji przez interweniującego funkcjonariusza zależeć będzie, jakie zakończy się taka kontrola.



Zapoznaj się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa, bo od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19.

Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV2)



asp. szt. Łukasz Dutkowiak