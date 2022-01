Policjant po służbie ujął nietrzeźwego kierującego Data publikacji 21.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się nie tylko podczas służby, ale również poza nią. Udowodnił to funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi , który w czasie wolnym od służby, ujął nietrzeźwego kierowcę na terenie Konstantynowa Łódzkiego. 38-latek posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, a za jazdę wbrew obowiązującemu zakazowi kara do 5 lat więzienia.

Policjantem jest się nie tylko na służbie. Udowodnił to funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Mundurowy wczoraj po godzinie 22.00 jadąc po służbie przez Konstantynów Łódzki, zauważył na ulicy Lutomierskiej dziwnie zachowującego się kierowcę daewoo. Uczestnik ruchu jechał całą szerokością jezdni, nie zważając na innych kierowców. Funkcjonariusz zaczął mrugać światłami swojego pojazdu, dając znaki do zatrzymania się temu kierowcy. Gdy ten zatrzymał pojazd, policjant otworzył drzwi matiza i wyczuł od kierowcy wyraźną woń alkoholu. Policjant nie tracąc czasu, zabrał kierowcy kluczyki i o sytuacji poinformował dyżurnego pabianickiej komendy Policji.

Funkcjonariusze sprawdzili zawartość alkoholu w organizmie mężczyzny. Jak się okazało, 38-letni mieszkaniec gminy Lutomiersk miał ponad 3,7 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się także, że posiada dożywotni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, a za jazdę wbrew obowiązującemu zakazowi kara do 5 lat więzienia.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, aby reagowały w przypadku gdy widzą osobę nietrzeźwą wsiadającą za kierownicę samochodu. Uniemożliwiając jazdę pijanemu kierowcy, chronimy przed nieszczęściem nie tylko jego, ale też tych, których może spotkać na swojej drodze. Pamiętajmy, że nasza reakcja może uratować czyjeś życie! Zadbajmy o to, aby nie dopuścić do tragedii.

