Zastępca Prezydenta Gdańska podziękował policjantom, którzy uratowali życie mężczyźnie Data publikacji 21.01.2022 Zastępca Prezydenta Gdańska Piotr Borawski podziękował wczoraj osobom, które w ostatnim czasie na terenie Gdańska udzielały pierwszej pomocy potrzebującym. Wśród osób, które wykazały się taką bohaterską postawą, byli gdańscy policjanci ruchu drogowego. Funkcjonariusze dwa tygodnie temu udzielili pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie leżącemu na przystanku autobusowym. Policjantom w czynnościach ratujących życie pomogli pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Wczoraj, 20.01.2022 r., Zastępca Prezydenta Gdańska Piotr Borawski za godną naśladowania postawę podziękował kilku osobom, które w ostatnim czasie udzielały pierwszej pomocy potrzebującym na terenie Gdańska. Wśród tych osób byli post. Aleksandra Stelmach i post. Adam Rządkowski z wydziału ruchu drogowego gdańskiej komendy, którzy 7 stycznia br. podjęli resuscytację mężczyzny, który na przystanku autobusowym starcił przytomność.

Policjanci, którzy tego dnia wykonywali zadania związane z kontrolą maseczek w komunikacji miejskiej, zauważyli, że na przystanku autobusowym leży nieprzytomny mężczyzna. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali, podbiegli do poszkodowanego i udzielili mu niezbędnej pomocy wzywając również na miejsce pogotowie ratunkowe. Policjanci ocenili funkcje życiowe mężczyzny, a następnie po stwierdzeniu, że poszkodowany nie oddycha i nie ma tętna, przystąpili do jego resuscytacji. W tych czynnościach funkcjonariuszom pomogli pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, którzy na miejsce przynieśli sprzęt ratowniczy AED. Resuscytacja trwała do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Potem poszkodowanym zajęli się ratownicy medyczni, którzy zabrali mężczyznę do szpitala.

Zastępca prezydenta pogratulował wszystkim zaproszonym osobom i dziękując za pomoc w ratowaniu życia ludzkiego podkreślił, że jest dumny z tego, że na terenie Gdańska wśród pracowników transportu publicznego i pełniących służbę policjantów, są ludzie tak odważni i wrażliwi na los drugiego człowieka, którzy pokazali, jak należy się zachować w trudnych, wymagających zimnej krwi sytuacjach.

(KWP w Gdańsku / mw)