Policjant na urlopie zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 21.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdecydowana reakcja przysuskiego policjanta, który przebywał na urlopie przyczyniła się do wyeliminowania z ruchu nietrzeźwego kierującego. Mężczyzna, mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie kierował fordem i doprowadził do kolizji w ciężarowym volvo. Funkcjonariusz z Posterunku Policji w Odrzywole uniemożliwił mu dalszą jazdę.

Służba w Policji nie kończy się w momencie zdjęcia munduru. Policjant reaguje na łamanie prawa o każdej porze, niezależnie czy jest na służbie czy ma dzień wolny.

Dzisiaj rano, 21.01.2022 r., funkcjonariusz z Posterunku Policji w Odrzywole, przebywając na urlopie, był świadkiem kolizji na krajowej 12 w miejscowości Wieniawa, gdzie kierujący fordem doprowadził do zderzenia z ciężarowym volvo, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia. Policjant szybko zareagował i zatrzymał kierującego, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Od mężczyzny poczuł alkohol. O zdarzeniu powiadomił dyżurnego przysuskiej jednostki, który na miejsce skierował policyjny patrol. Funkcjonariusz czekał z kierującym do czasu przyjazdu mundurowych. Badanie stanu trzeźwości 39-latka wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie. Wkrótce stanie przed sądem. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi mu kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy, że każda ilość wypitego alkoholu obniża koncentrację, zmiesza szybkość reakcji oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości, która jest główną przyczyną zdarzeń drogowych. Pijany kierowca jest zagrożeniem dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Reakcja policjanta, który zachował czujność, być może pozwoliła uniknąć tragedii na drodze.

(KWP w Radomie / mw)