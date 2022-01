Kochamy, dbamy, pieniędzy nie wyłudzamy… dzieci ostrzegają seniorów przed oszustami Data publikacji 22.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Osoby starsze, samotnie zamieszkujące i często nieporadne, najczęściej padają ofiarami bezdusznych oszustów. Aby ostrzec seniorów przed tego typu przestępcami, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Lubinie przygotowały zasady bezpiecznego seniora. Warto posłuchać i nie dać się nabrać przestępcom, którzy co chwilę zmieniają metody działania, aby wyłudzić oszczędności. Często ich ofiarami stają się nasi dziadkowie. Dzień Babci i Dziadka to doskonała okazja, aby rozmawiać, ostrzegać i uświadamiać seniorów, co mają robić, kiedy na przykład odbiorą telefon od fałszywego wnuczka lub policjanta.

W styczniu większość seniorów obchodzi Dzień Babci i Dziadka. Jest to szczególna okazja do składania życzeń, ale także do zaopiekowania się seniorami, przekazując cenne rady i informacje, jak być w tych trudnych czasach bezpiecznym. Lubińscy dzielnicowi, będąc w swoich rejonach służbowych, starają się dotrzeć do wielu z nich i przekazać ostrzeżenia oraz informacje na temat metod działania oszustów.

Do swoich działań funkcjonariusze Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej zaprosili uczniów klasy 3b, ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Lubinie. Dzieci przygotowały piękne prace plastyczne z wizerunkami swoich babć i dziadków, a oprócz tego ostrzeżenia kierowane do wszystkich seniorów. Ich treść jest bardzo cenna, zwłaszcza dlatego, że zawiera liczne porady jak uchronić się przed przestępcami, w tym oszustami.

Zaangażowanie dzieci cieszy seniorów i potwierdzają, że zawsze mogą oni liczyć na swoje wnuczęta, jak i na policjantów.

Lubińscy funkcjonariusze życzą wszystkim seniorom bezpieczeństwa i wiele zdrowia.

Na koniec spotkania uczniowie otrzymali od policjantów elementy odblaskowe, aby zawsze byli widoczni na drodze.

(KWP we Wrocławiu /ar)