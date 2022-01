Fałszywy policjant w prawdziwym areszcie

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w miniony czwartek zatrzymali 24-latka. Mężczyzna podejrzany jest o oszustwo metodą „na policjanta". Do popełnienia przestępstwa doszło w pierwszych dniach tego roku w Busku - Zdroju. To nie jedyne tego rodzaju oszustwo, w którym brał udział mieszkaniec gminy Stopnica. Jak szacują policjanci mężczyzna mógł odebrać od oszukanych osób prawie 600 tys. złotych. W sobotę został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.