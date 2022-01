Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – wirtualne zgłoszenie, realne działanie Data publikacji 24.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuszanie każdego dnia korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, poprzez którą zgłaszają przypadki niebezpiecznych sytuacji, które zauważył w najbliższej okolicy. Mogą być to akty wandalizmu, nieprawidłowe parkowanie czy niewłaściwa infrastruktura drogowa. Te narzędzie sprawia, że każdy z mieszkańców danej okolicy ma realny wpływ na bezpieczeństwo, a policjanci posiadają bieżące i aktualne informacje o zagrożeniach, na które reagują – szybko i skutecznie.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka. Dlatego ważnym jest istnienie narzędzi, które pozwolą na rzetelne zidentyfikowanie oraz przedstawienie skali i rodzaju zagrożeń, które mogą występować w społeczności lokalnej. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została wprowadzona w województwie lubuskim we wrześniu 2016 roku. Przez ponad pięć lat Lubuszanie przekazali policjantom blisko 55 tysięcy zgłoszeń dotyczących zagrożeń w ich najbliższej okolicy. Każde zgłoszenie jest weryfikowane i sprawdzane przez mundurowych, by później można było przejść do eliminacji zagrożenia czy innej niebezpiecznej sytuacji. A te są bardzo różne – od aktów wandalizmu, dzikich wysypisk śmieci czy kłusownictwa, przez nieprawidłowe parkowanie i niszczenie zieleni, aż po złą organizację ruchu drogowego. W sumie możemy wybrać spośród 24 kategorii zagrożeń, które naszym zdaniem występują w okolicy w której mieszkamy czy przebywamy. Używając Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa należy skorzystać wszelkich dostępnych funkcjonalności, w tym szczególnie z dodania opisu czy dodatkowych informacji, dzięki którym policjanci szybciej i skuteczniej rozwiążą dany problem czy wyeliminują niebezpieczną sytuację. Dzięki informacjom przekazanym przez społeczeństwo, Policja może jeszcze lepiej wykonywać postawione przed nią zadania, reagując na wskazane na mapie zagrożenia. Z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy z nas ma realny wpływ na bezpieczeństwo swojej „małej ojczyzny”.

Przypomnijmy „krok po kroku” zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa:

otwieramy stronę internetową Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,

akceptujemy regulamin,

chcąc dodać zgłoszenie, wybieramy na mapie obszar, który nas interesuje,

następnie, za pomocą czerwonej ikony „dodaj zagrożenie”, dodajemy do mapy występujące niebezpieczeństwo, wybierając je z katalogu, należy wskazać konkretny punkt na mapie oraz datę zdarzenia,

w otwartym oknie opisujemy dane zagrożenie, wybieramy dni tygodnia i porę dnia, kiedy dana sytuacja ma miejsce, a następnie klikamy przycisk "ZGŁOŚ".

Zachęcamy do dalszego korzystania i jednocześnie promowania wśród przyjaciół, znajomych oraz rodziny tego rozwiązania. Jeżeli chcesz mieć wpływ na stan bezpieczeństwa w Twojej okolicy podziel się swoimi spostrzeżeniami z Policją. Reaguj na zagrożenia, a wspólne działania przyniosą najbardziej oczekiwany efekt - bezpieczeństwo.

podkomisarz Maciej Kimet

video: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 20.83 MB)