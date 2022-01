Policjant bez wahania wskoczył do rzeki i wyciągnął mężczyznę z lodowatej wody Data publikacji 24.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki wzorowej postawie świadka oraz natychmiastowej reakcji policjantów z kluczborskiej patrolówki uratowano życie tonącego 54-latka. Nietrzeźwy mężczyzna wpadł do rzeki i nie był w stanie o własnych siłach z niej wyjść. Na jego szczęście z pomocą przyszli mu mundurowi.

Do zdarzenia doszło wczoraj tj. 23 stycznia. To naoczny świadek zadzwonił na numer alarmowy 112 z informacją o topiącym się mężczyźnie pływającym twarzą do lustra wody. Dyżurny kluczborskiej Policji natychmiast w rejon wskazanego przez świadka miejsca skierował patrol.

Policjanci, wiedząc, że w tej sytuacji liczy się każda sekunda, niezwłocznie pojechali we wskazany rejon, docierając na miejsce jako pierwsi. Mundurowi szybko zauważyli mężczyznę, który bezwładnie unosił się na wodzie, odchylając głowę, aby zaczerpnąć powietrza.

St.post. Żaneta Skrzypek oraz post. Maciej Wojcieszak, od razu ruszyli na ratunek, wchodząc do lodowatej wody, a następnie wyciągając mężczyznę na brzeg. 54-latek, będąc już bezpieczny, został przekazany służbom ratunkowym przybyłym na miejsce.

Jak się później okazało, mężczyzna znajdował się pod silnym działaniem alkoholu i to było przyczyną, wpadnięcia do rzeki. Wycieńczony mieszkaniec Kluczborka trafił pod opiekę lekarzy, na tę chwilę jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

foto. Kluczbork112

(KWP w Opolu / kp)