Linia produkcyjna „lewych” papierosów zlikwidowana Data publikacji 24.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komendy wojewódzkiej w Łodzi zlikwidowali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zakamuflowaną linię produkcyjną służącą do wytwarzania wyrobów tytoniowych znacznej wartości bez polskich znaków akcyzy. Uszczuplenia wpływów do Skarbu Państwa oszacowano na ponad 10 i pół miliona złotych. W związku z tą sprawą zatrzymano dwie osoby, w tym 57-latka poszukiwanego listem gończym. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

Łódzcy policjanci we wsi pod Toruniem zlokalizowali nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. 19 stycznia 2022 roku we wczesnych godzinach rannych grupa realizacyjna składająca się z funkcjonariuszy KWP w Łodzi wkroczyła siłowo do namierzonej hali, gdzie zatrzymano dwóch mężczyzn: 40-letniego łodzianina i 57-latka z powiatu bełchatowskiego. Starszy okazał się osobą poszukiwana listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 3 i pół roku.

Policjanci zlokalizowali ściankę działową z dwiema otwieranymi do góry bramami segmentowymi. Po ich otworzeniu ujawniono maszyny do produkcji i pakowania papierosów. Dodatkowo zabezpieczono tam znaczną ilość suszu tytoniowego oraz gotowego wyrobu bez polskich znaków akcyzy skarbowej, opakowania tekturowe z nazwami marek papierosów, a także filtry, owijki rolki bibuły, zagłuszacze sygnału GPS itp. Wszystko wspomagane było sprzętem takim jak m.in. agregaty prądotwórcze, filtry, pochłaniacze oraz wózki widłowe.

Kryminalni przeszukali także dwie umieszczone tam naczepy. Dodatkowo sprawdzono fiata ducato i ciągnik siodłowy volvo. Hala była objęta monitoringiem. Wszystko to świadczy o skali przestępczego procederu. Oględziny przeprowadzili eksperci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej.

Łącznie zabezpieczono kilkanaście ton towaru (liście tytoniu, krajanka i gotowe papierosy) wartości ponad 4 milionów złotych. 40-latek i jego 57-letni kompan usłyszeli zarzuty z ustawy karno-skarbowej.

Uszczuplenie wpływów do Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku oszacowano na ponad 10 i pół miliona złotych. Za oszustwo podatkowe grozi wysoka grzywna, a także kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratura z Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu zatrzymanych. Sprawa pozostaje rozwojowa.

(KWP w Łodzi / kp)