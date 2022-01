Uratowany 24-letni obywatel Niemiec Data publikacji 24.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja na zgłoszenie pozwoliła na uratowanie życia młodego mężczyzny. Skierowani na miejsce policjanci z Łazisk Górnych stanęli na wysokości zadania i udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej, przy wsparciu strażaków, wynieśli z lasu młodego mężczyznę. 24-latek, który chwilę wcześniej próbował odebrać sobie życie, trafił pod opiekę medyków.

W sobotę, 22.01.2022 r., po 15.00 dyżurny z Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych otrzymał zgłoszenie o przebywającym w głębi lasu zakrwawionym mężczyźnie. Informację przekazał mieszkaniec Mikołowa, który akurat spacerował w tym rejonie. Na miejscu błyskawicznie pojawili się policjanci. Okazało się, że potrzebującym pomocy był 24-letni obywatel Niemiec. Posiadający rany cięte i wychłodzony młody człowiek był przytomny, jednak mało komunikatywny. Mężczyzna mówił po polsku tłumacząc, że przyjechał do swojej babci mieszkającej w Polsce. Nie potrafił jednak wyjaśnić, gdzie dokładnie rodzina miałaby zamieszkiwać. Zziębnięty i słaby, mówił policjantom, że nie chce już żyć. Wykorzystując własne środki opatrunkowe, mundurowi opatrzyli rany 24-latka, a następnie, przy wsparciu mikołowskich strażaków, został on wyniesiony w pobliże drogi, gdzie czekała już karetka pogotowia. Mieszkaniec Dortmundu trafił do szpitala w Katowicach, gdzie udzielono mu specjalistycznej pomocy.

W sytuacji kryzysowej nie pozostawajmy sami ze swoimi problemami. Warto szukać wsparcia i pomocy. W każdym powiecie znajdują się instytucje, które oferują pomoc. Pomoc w kryzysie psychicznym można uzyskać pod numerami telefonów dostępnych na stronie internetowej Forum Przeciw Depresji.

(KWP w Katowicach / mw)