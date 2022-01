Zatrzymany na gorącym uczynku kradzieży z włamaniem do domu Data publikacji 24.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Cztery zarzuty usłyszał 57-latek, który 21 stycznia 2021 roku został zatrzymany na gorącym uczynku kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego w gminie Mniszków. Policjanci ustalili, że mężczyzna na swoim sumieniu ma szereg tego rodzaju przestępstw na terenie co najmniej kilku województw. Decyzją sądu 57-latek z powiatu puławskiego został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Policję zawiadomił mieszkaniec Jawor Kolonii, który zainteresował się, zaparkowanym koło jednej posesji samochodem na obcych tablicach rejestracyjnych. Zgłaszający wiedział, że dom jest niezamieszkały i zamknięty więc tym bardziej zdziwiła go obecność obcej osoby, która wynosi z budynku różne przedmioty. Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani opoczyńscy policjanci, którzy na gorącym uczynku kradzieży z włamaniem zatrzymali złodzieja. Był to 57-letni mieszkaniec powiatu puławskiego. Policjanci ustalili, że złodziej na swoim koncie ma inne kradzieże z włamaniem, nie tylko na terenie powiatu opoczyńskiego, ale także w województwach lubelskim oraz mazowieckim. Mundurowi wciąż pracują nad sprawą. Nie jest wykluczone, że złodziej swój przestępczy proceder realizował też na ternie innych województw. Teraz 57-latek usłyszał cztery zarzuty kradzieży z włamaniem. Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że złodziej włamywał się najczęściej do niezamieszkałych domów jednorodzinnych. Jego łupem padały przedmioty codziennego użytku. Były to m.in. garnki, kosze wiklinowe, zegarki, kieliszki, szklanki, obrazy, meble, a nawet kule ortopedyczne. Skradziony towar sprzedawał na portalach aukcyjnych.

Policjanci podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez zatrzymanego 57-latka odzyskali wiele różnych przedmiotów, które najprawdopodobniej pochodzą z włamań na terenie kraju. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci będą teraz ustalali miejsca, do których włamywał się 57-latek. Sprawę pod nadzorem prokuratury prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Paradyżu. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za kradzieże z włamaniem 57-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / kp)