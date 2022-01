Zatrzymani w związku z oszustwami „na policjanta” Data publikacji 24.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymane cztery osoby w wieku od 19 do 21 lat, zabezpieczone kilkanaście tysięcy złotych, wniosek o tymczasowe aresztowanie – to efekt pracy braniewskich kryminalnych, rozpracowujących środowisko oszustów działających metodą na „policjanta”. Sprawa ma charakter rozwojowy, a kryminalni nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Przypomnijmy, że 27 grudnia 2021 r. oficer dyżurny braniewskiej Policji został powiadomiony o dwóch oszustwach, do których doszło na terenie miasta. Pokrzywdzonymi byli seniorzy, a sprawcami przestępcy podający się za policjantów. Oszust, przekonując, że jedynym sposobem na ochronę oszczędności jest przekazanie ich „funkcjonariuszowi”, odebrał seniorom łącznie ponad 80 tys. zł. Sprawą zajęli się kryminalni.

Choć oszuści opuścili miasto, prawdziwi policjanci ruszyli ich śladem. Kryminalni bardzo skrupulatnie gromadzili i weryfikowali wszelkie informacje, uparcie dążąc do zatrzymania osób odpowiedzialnych za te przestępstwa. Determinacja policjantów doprowadziła do wytypowania podejrzanych, następnie nadszedł czas na realizację. 19 stycznia 2022 r. funkcjonariusze wyruszyli na teren dwóch województw – pomorskiego oraz lubuskiego. Tego dnia kryminalni zatrzymali łącznie cztery osoby w wieku od 19 do 21 lat, zabezpieczyli również kilkanaście tysięcy złotych. Kiedy podejrzani trafili do policyjnej celi, funkcjonariusze wciąż pracowali nad sprawą, badając przy tym charakter udziału zatrzymanych w nielegalnym procederze. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego kryminalni ustalili, że 27 grudnia minionego roku braniewskich seniorów oszukał 19-letni zatrzymany. W piątek (21.01.2022 r.) sąd przychylił się do wniosku prokuratora oraz funkcjonariuszy i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny.

Kolejny z zatrzymanych, 20-latek, został przekazany policjantom z Bydgoszczy, z uwagi na fakt, iż ofiarą jego oszustw byli seniorzy z tamtego rejonu.

(KWP w Olsztynie / kp)