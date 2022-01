Wyrok w sprawie mężczyzny, który fałszywie oskarżył policjanta Data publikacji 25.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 43-letni mieszkaniec Łodygowic został skazany prawomocnym wyrokiem na 4 miesiące pozbawienia wolności. W lutym 2021 roku skazany chciał zemścić się na policjancie, który wcześniej ukarał go za popełnione wykroczenia. Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy 112 i, posługując się fałszywym nazwiskiem, poinformował, że wskazany przez niego personalnie policjant z Komisariatu Policji w Łodygowicach zażądał od niego łapówki podczas kontroli drogowej. Śledztwo Biura Spraw Wewnętrznych pozwoliło oczyścić policjanta.

Na początku lutego 2021 roku na numer alarmowy 112 obsługiwany przez Wojewódzkie Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Katowicach zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że na terenie powiatu bielskiego został zatrzymany do kontroli drogowej. Zgłaszający zgłosił, że wskazany przez niego personalnie funkcjonariusz Komisariatu Policji w Łodygowicach podczas kontroli drogowej zażądał od niego wręczenia korzyści majątkowej w kwocie 100 zł w zamian za odstąpienie od ukarania go mandatem.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu podjęli czynności celem weryfikacji zgłoszenia. Szybko ustalono, że mężczyzna posłużył się fałszywymi danymi osobowymi, a podany przez niego numer kontaktowy okazał się własnością zupełnie przypadkowej osoby. Zgodnie z obowiązującymi procedurami informacja o zdarzeniu wraz z ustaleniami została przekazana do Wydziału w Katowicach Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Funkcjonariusze BSW szczegółowo przeanalizowali sprawę i ustalili m.in., że wskazywany przez skarżącego policjant w czasie kontroli drogowej przebywał na urlopie wypoczynkowym. Ponadto zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku w ogóle nie obejmuje pełnienia przez niego służby na drogach i przeprowadzania kontroli drogowych. Jeszcze w lutym policjanci BSW ustalili prawdziwą tożsamość zgłaszającego. Okazał się nim 43-letni mieszkaniec Łodygowic. Gdy w drzwiach jego domu stanęli policjanci, mężczyzna od razu przyznał się do fałszywego zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie. Skruszony wyjaśnił, że pomówił policjanta o przyjęcie korzyści majątkowej, ponieważ chciał się na nim zemścić za to, że został wcześniej ukarany za popełnione wykroczenia. Policjanci zabezpieczyli telefon, którym 43-latek użył do dokonania zgłoszenia.

Materiały z wykonanych czynności trafiły do Prokuratury Rejonowej w Żywcu, która wszczęła w tej sprawie śledztwo. Mieszkaniec Łodygowic usłyszał zarzut fałszywego oskarżenia policjanta o przyjęcie łapówki. Groziły mu nawet 2 lat więzienia. Akt oskarżenia został skierowany do sądu. Teraz 43-latek cztery miesiące spędzi za kratami, bo na taki wyrok skazał go prawomocnym wyrokiem Sąd Rejonowy w Żywcu.

