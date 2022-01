Pijany i bez uprawnień uderzył w kamienicę Powrót Generuj PDF Drukuj Sieradzcy policjanci zatrzymali 39-latka, który pijany, bez uprawnień kierował audi i uderzył w kamienicę. Mężczyzna zaatakował interweniujących policjantów. Wcześniej kilkanaście razy ukradł paliwo na stacjach benzynowych w powiecie sieradzkim. Usłyszał on zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz znieważenia funkcjonariuszy, za co objęty został policyjnym dozorem. Odpowie również za kolizję, jazdę bez uprawnień oraz kradzieże.

22 stycznia 2022 roku dyżurny sieradzkiej policji został powiadomiony, że na ulicy Wodnej kierowca audi uderzył w kamienicę. Z relacji zgłaszającego wynikało, że z samochodu wysiadł kierowca i pasażerka, a następnie mężczyzna wybijał w nim szyby. Skierowany na miejsce patrol ujawnił zdemolowane audi, które uderzyło w budynek. Obok niego stał nerwowo zachowujący się mężczyzna i młoda kobieta. Po wylegitymowaniu okazało się, że był to 39-letni sieradzanin oraz jego 32-letnia znajoma. Kobieta była trzeźwa i nie ucierpiała w wyniku zdarzenia. Od mężczyzny wyraźnie wyczuwalna była silna woń alkoholu. Posiadał niegroźne obrażenia, jednak nie chciał pomocy od policjantów. W związku z tym na miejsce zadysponowana została karetka pogotowia.

W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że to 39-latek kierował audi i uderzył w kamienicę. Sprawdzenie w policyjnych bazach wskazało, że nie ma on uprawnień do kierowania, a samochód, którym jechał, jest nieodpuszczony do ruchu. Mężczyzna od początku zachowywał się agresywnie wobec interweniujących policjantów i utrudniał im wykonywanie czynności. Odmówił również poddania się badaniu alkomatem. W trakcie zatrzymania używał słów wulgarnych wobec funkcjonariuszy i zaatakował jednego z nich. Policjanci obezwładnili agresywnego 39-latka i przewieźli go do komendy. Została od niego zabezpieczona krew do badań, a on sam trafił do policyjnej celi. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem. Śledczy prowadzący czynności w sprawie podejrzewali, że 39-latek może mieć również związek z kradzieżami paliwa na stacjach paliw w powiecie sieradzkim. Do zdarzeń tych dochodziło od listopada 2021 do stycznia 2022 roku. Złodziej tankował audi, a następnie odjeżdżał ze stacji, nie płacąc za paliwo. Policjanci na podstawie posiadanego rozpoznania oraz zebranych dowodów - w tym nagrań monitoringów - typowali, że sprawcą może być 39-letni sieradzanin. Ich podejrzenia potwierdziły się. Okazało się, że mężczyzna w ciągu trzech minionych miesięcy dokonał kilkunastu kradzieży paliwa. Łączna wartość strat oszacowana została na ponad 3000 złotych. 39-latek był już wcześniej notowany przez policję.

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Ponadto sąd obligatoryjnie orzeka karę pieniężną od 5 do 60 tysięcy złotych na rzecz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Za naruszenia nietykalności funkcjonariuszy podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych może grozić kara pozbawienia wolności do lat 3.

Zgodnie z nowymi przepisami, w każdej sytuacji kierowania pojazdem mechanicznym bez uprawnień wysyłany jest wniosek o ukaranie do sądu, który może orzec grzywnę w wysokości do 30 tysięcy złotych. Dodatkowo, obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat. Mężczyzna odpowie również za kradzieże paliwa. Za popełnione wykroczenia sąd może orzec grzywnę do 5000 złotych.

(KWP w Łodzi / sc )