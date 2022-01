Skuteczne działania Grupy SPEED. Kolejne wysokie mandaty za rażące przekroczenie prędkości Data publikacji 25.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną sobotę (22 stycznia) zielonogórska Grupa SPEED pracowała na drodze K-32, na której często dochodzi do zdarzeń drogowych. Niestety najczęstszą przyczyną tych zdarzeń jest nadmierna prędkość. Dwaj kierujący przekroczyli dopuszczalną prędkość tak wysoko, że zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 2500 zł oraz 1500 złotych.

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów – grzywny zostały podwyższone zwłaszcza dla „drogowych piratów”. Za przekroczenie dozwolonej prędkości powyżej 30 km/h najniższy mandat wynosi obecnie 800 złotych, za przekroczenie limitu prędkości o 71 kilometrów i więcej mandat wynosi 2500 złotych. Zwiększyła się również wysokość grzywny którą nałożyć może sąd z 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych. Natomiast policjant może na miejscu wykroczenia ukarać sprawcę maksymalnym mandatem do 5 tysięcy złotych, a w przypadku zbiegu wykroczeń koszt mandatu zwiększa się do 6 tysięcy złotych.

Niestety nie wszyscy kierujący pamiętają o tej zmianie – wysokość mandatów nie powstrzymuje ich od nierozsądnych i niebezpiecznych zachowań na drodze. Od 1 stycznia 2022 roku zielonogórscy policjanci ukarali mandatami powyżej 1000 złotych już 88 sprawców wykroczeń drogowych, w tej grupie najwyższe mandaty w wysokości 2000 i 2500 złotych zapłaciło dwóch kierujących.

W minioną sobotę (22 stycznia) policjanci z zielonogórskiej Grupy SPEED pełnili służbę na drodze krajowej K-32, na której w naszym powiecie dochodzi do wielu zdarzeń drogowych. Przyczyną wypadków i kolizji najczęściej jest nadmierna prędkość, czy też niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Lekceważenie przepisów drogowych może być jednak bardzo kosztowne – przekonali się o tym dwaj kierujący zatrzymani i ukarani mandatami przez policjantów. Na odcinku drogi gdzie dozwolona jest prędkość 60 km/h jeden z kierujących jechał z prędkością 147 km/h, drugi natomiast miał na liczniku 113 km/h. Nagrania wideorejestratora nie pozostawiły wątpliwości, obydwaj kierowcy przyjęli grzywnę i skorzystali z możliwości zapłacenia mandatu na miejscu – kartą płatniczą. Mobilne terminale płatnicze zielonogórscy policjanci ruchu drogowego wykorzystują podczas patroli już od ponad 2 lat.

Nowy taryfikator zwiększył również wysokości mandatów za inne drogowe wykroczenia. Kierujący powinni bardzo uważać na pieszych – mandat za nieustąpienie pierwszeństwa jest również bardzo wysoki.

1500 zł – zapłacimy za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który już znajduje się na przejściu lub na nie wchodzi. Taki sam mandat grozi kierującemu za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych.

Za inne wykroczenia drogowe grożą obecnie następujące grzywny:

500 zł – rozmowa przez telefon trzymając aparat przy uchu podczas prowadzenia pojazdu,

800 zł – zaparkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych,

2000 zł – jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wskazują znaki drogowe,

2500 zł – brak zachowanej ostrożności w strefach zabudowanych, drogach publicznych, czy spowodowanie zagrożenia przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

1000 zł – wyprzedzanie w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz,

1500 zł – jazda pojazdem mechanicznym bez posiadania uprawnień,

2000 zł – wjazd na szlabany kolejowe, a dokładnie objeżdżanie opuszczonych zapór czy półzapór kolejowych, wjeżdżanie lub wchodzenie na tory, jeśli opuszczanie szlabanów już zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zakończone, wjeżdżanie lub wchodzenie na tory w sytuacji, w której nie ma miejsca by opuścić przejazd.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

