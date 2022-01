Jechał bez świateł, pod prąd i pod wpływem alkoholu - został zatrzymany przez policjanta po służbie

Policjantem jest się 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, co udowodnił funkcjonariusz strzeleckiej drogówki. Mundurowy, wracając do domu po służbie zauważył rowerzystę, który po zmierzchu poruszał się bez wymaganego oświetlenia, dodatkowo jadąc nieprawidłową stroną jezdni. Zatrzymał 63-latka, by nie stanowił zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Okazało się, że mężczyzna miał blisko promil alkoholu w organizmie.