5 tysięcy złotych mandatu za wyprzedzanie

Policjanci z grupy Speed zatrzymali do kontroli tira, którego kierowca nieprawidłowo wyprzedzał na krajowej ósemce. Za niebezpieczny manewr obywatel Litwy został ukarany mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych. To tylko jeden z przykładów niebezpiecznej jazdy nagranej kamerą nieoznakowanego radiowozu policjantów drogówki, którzy szczególnie skupili się w ostatnich dniach na bezpieczeństwie podróżujących.

Niezależnie od środka komunikacji podróż powinna być dla wszystkich bezpieczna. Jest to główny cel policjantów pełniących służbę na drodze. W związku z tym już od weekendu blisko trzystu policjanci z podlaskiej drogówki skupiło się na bezpieczeństwie podróżujących po drogach naszego regionu. Od soboty do poniedziałku mundurowi zatrzymali 12 pijanych kierowców. Kierowcy stracili 8 praw jazdy i aż 63 dowody rejestracyjne. Niestety aż 716 kierowców przekroczyło dopuszczalną prędkość. Policjanci ujawnili w sumie 1263 wykroczeń w ruchu drogowym.

Do najniebezpieczniejszych zachowań na drodze należy nieprawidłowe wyprzedzanie. Jeden z kierowców tira za wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia został ukarany mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych. Obywatel Litwy wyprzedzając innego tira, nie zastosował się do linii ciągłej i zakazu wyprzedzania. Do zdarzenia doszło w niedzielę kwadrans przed 9 w rejonie miejscowości Szaciłówka na krajowej ósemce. Z kolei na drodze krajowej 61 w Marianowie policjanci z łomżyńskiej drogówki zatrzymali do kontroli mercedesa, którego kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o 93 km/h . 49-latek jechał w obszarze zabudowanym 143 km/h . Mężczyzna stracił prawo jazdy i został ukarany mandatem w wysokości 2 500 złotych.

Podlascy policjanci przez cały okres zimowych ferii będą częściej kontrolować pojazdy, sprawdzać trzeźwość kierowców i zdecydowanie egzekwować przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Wszystko po to, aby podróż dla wszystkich była bezpieczna.

