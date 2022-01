Dzielnicowi pomogli 81-latkowi zdobyć opał na zimę Data publikacji 25.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Służba to przede wszystkim niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Najczęściej wiąże się ona z zapewnianiem bezpieczeństwa, jednak może mieć też inny charakter. Dzielnicowi pomogli 81-letniemu mieszkańcowi gminy Michałowo zdobyć opał na zimę. Mundurowi przypominają, że czasem wystarczy tylko jeden telefon, aby pomóc komuś w trudnej sytuacji.

Dzielnicowi z Posterunku Policji w Michałowie zaangażowali się w pomoc starszemu mężczyźnie. Gdy tylko dowiedzieli się, że mieszkaniec jednej z wsi pod Michałowem znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, natychmiast zaczęli działać. Funkcjonariusze pomogli seniorowi zwrócić się do odpowiednich instytucji pomocowych o opał i wsparcie materialne. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W ubiegły czwartek do dzielnicowych trafiła informacja, że mężczyźnie przydzielono opał i policjanci postanowili natychmiast go dostarczyć. Teraz 81-latek nie musi martwić się, jak przetrwa zimę.

Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz, w okresie zimowym, mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer alarmowy 112, by uratować czyjeś życie czy uchronić kogoś przed wychłodzeniem.

O miejscach przebywania osób bezdomnych można również powiadomić policjantów poprzez skorzystanie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy wybrać ikonkę "BEZDOMNOŚĆ" i zaznaczyć to miejsce na mapie. Zostanie ono sprawdzone przez funkcjonariuszy, a w przypadku potwierdzenia, objęte nadzorem.

(KWP w Białymstoku / kp)