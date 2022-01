Fałszywy policjant w areszcie Data publikacji 25.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Fałszywy policjant odebrał pieniądze od mieszkańca Żnina, które rzekomo miały pomóc w akcji prowadzonej przez Policję i prokuraturę. Tym sposobem senior stracił 110 tys. złotych. Oszust został zatrzymany w minioną środę na terenie województwa lubuskiego przez braniewskich funkcjonariuszy i trafił do policyjnego aresztu. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy: 12 stycznia br. na telefon stacjonarny mieszkańca powiatu żnińskiego zadzwonił mężczyzna podający się za prokuratora. Poinformował swojego rozmówcę, że wspólnie z Policją prowadzi akcję, której celem jest zatrzymanie przestępców współpracujących z pracownikami banków, okradających konta klientów ze zgromadzonych środków. Dlatego też pieniądze 71-latka miały być zagrożone, a w ramach pomocy miał je wypłacić z banku i przekazać funkcjonariuszom. Realizując telefoniczne instrukcje oszusta pokrzywdzony wypłacił z dwóch banków środki, po czym podczas dwóch kolejnych spotkań przekazał je fałszywemu policjantow”. Stracił w ten sposób 110 tys. zł.

20-letni mieszkaniec Gdyni został zatrzymany w minioną środę, 19.01.2022 r., na terenie województwa lubuskiego przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. W piątek, 21.01.2022 r.,trafił do żnińskiej jednostki Policji, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, śledczy przedstawili mu zarzut oszustwa. W sobotę, 22.01.2022 r., sąd przychylił się do wniosku oskarżyciela i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Wczoraj mieszkaniec Gdyni trafił do jednostki penitencjarnej. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Po raz kolejny apelujemy!

Nie ufaj obcym osobom, nawet jeśli przedstawiają się jako funkcjonariusze różnych służb czy instytucji. Nie przekazuj im żadnej gotówki osobiście czy za pośrednictwem przelewów bankowych. Prawdziwi funkcjonariusze nigdy cię o to nie poproszą! Wykorzystując legendę „wnuczka”, „policjanta”, „prokuratora”, „córki, która uczestniczyła w wypadku”, „krewnego chorego na COVID, którego życie jest zagrożone” próbują manipulować, wywierać wpływ, wzbudzić zaufanie, a w konsekwencji bez żadnych skrupułów pozbawić nas pieniędzy.

Nie daj się oszukać i chroń swoje oszczędności. Jeśli masz podejrzenie, że ktoś chce cię naciągnąć natychmiast powiadom o tym Policję. Zadzwoń na numer alarmowy 112 i powiadom służby o swoich podejrzeniach.

(KWP w Bydgoszczy / mw)