Dwaj mężczyźni odpowiedzą za włamania i narkotyki, trzeci za naruszenie nietykalności

Policjanci z komisariatu V zatrzymali trzech mężczyzn. Dwaj z nich w ostatnim czasie włamali się do 10 placówek handlowych na terenie Bytomia i Radzionkowa. Mężczyźni dodatkowo odpowiedzą za posiadanie narkotyków. Trzeci zatrzymany naruszył nietykalność policjanta. Teraz sąd zdecyduje o ich dalszym losie. Za naruszenie nietykalności funkcjonariusza grozi do 3 lat pozbawienia wolności, a za kradzież z włamaniem do 10 lat więzienia.