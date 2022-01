Wrocławscy policjanci uratowali nieprzytomnego mężczyznę

Funkcjonariusze z wrocławskiego Śródmieścia otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który ma leżeć na ziemi w podwórzu jednej z kamienic. Policjanci, którzy w bardzo krótkim czasie zjawili się na miejscu, odnaleźli poszkodowanego, który był nieprzytomny, ale oddychał. Mundurowi ułożyli go w pozycji bezpiecznej, monitorując jego czynności życiowe i wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. W momencie, kiedy przestali wyczuwać puls u mężczyzny, natychmiast przystąpili do czynności reanimacyjnych, które kontynuowali do momentu przyjazdu karetki. Po kilku minutach u 51-latka powróciły czynności życiowe, a ratownicy medyczni przewieźli go do jednego ze szpitali.