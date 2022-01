Kompletnie pijany wszczął awanturę i zaatakował ratowniczkę medyczną Data publikacji 26.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali w środku nocy mężczyznę, który zaatakował w jednej z wałbrzyskich placówek medycznych ratowniczkę udzielającą jego koledze niezbędnej pomocy. Mężczyzna w momencie popełnienia przestępstwa był kompletnie pijany. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz za popełniony czyn odpowie przed sądem.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 23.01.2022 r., przed pierwszą w nocy. Trzech mężczyzn zgłosiło się do jednej z placówek medycznych, gdyż jeden z nich miał ranę ciętą ręki. Poszkodowany musiał jednak chwilę poczekać na zewnątrz na wynik testu na obecność koronawirusa Covid-19. Jeden z jego kolegów nie miał wystarczających pokładów cierpliwości i stał się wulgarny. Kiedy po kilku minutach wyszła do nich ratowniczka medyczna, agresor uderzył ją pięścią w klatkę piersiową tak, że kobieta chwilowo nie mogła złapać oddechu. W wyniku całego zajścia na szczęście 25-latka nie doznała poważniejszych obrażeń ciała.

Zaalarmowani o zdarzeniu policjanci prewencji wałbrzyskiej komendy niezwłocznie udali się na miejsce i zatrzymali podejrzanego na gorącym uczynku przestępstwa. Okazało się, że wulgarny i agresywny 27-latek był kompletnie pijany. Badanie wykazało 2,14 promila alkoholu w jego organizmie.

Teraz za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego pełniącego obowiązki służbowe mężczyzna może trafić za kraty więzienia na 3 lata. Decyzją prokuratury został objęty dozorem policyjnym oraz ma zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną.

(KWP we Wrocławiu / mw)