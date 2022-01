Pomoc przyjechała na nartach Data publikacji 26.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Świętokrzyscy policjanci w okresie zimowym każdego dnia pełnią służbę na sześciu stokach narciarskich w naszym regionie. Stróże prawa dbają o bezpieczeństwo osób korzystających z tych obiektów, często przychodzi im udzielać pomocy po upadkach narciarzy.

Wczoraj funkcjonariusze z zespołu narciarskiego podczas rozpoczynania służby na kieleckim stoku „Telegraf” zauważyli osoby grupujące się na trasie przejazdu narciarzy. Policjanci szybko dotarli na miejsce, gdzie okazało się, że 34-letni mieszkaniec Warszawy uległ wypadkowi, w wyniku którego doznał otwartego złamania kończyny. Dzięki szybkiej reakcji służb i obsługi stoku poszkodowanemu natychmiast udzielono pierwszej pomocy. Policyjni narciarze zabezpieczyli miejsce zdarzenia, zapewniając bezpieczeństwo poszkodowanemu i ratownikom medycznym działającym na miejscu. Mundurowi udzielili pomocy w transporcie mężczyzny ze stoku do karetki pogotowia ratunkowego, która przetransportowała go do szpitala.

Jazda na nartach lub desce, jak widzimy, może być niebezpieczna. Obsługa stoków, ratownicy i obecność policjantów zdecydowanie poprawiają poziom bezpieczeństwa podczas jazdy na śniegu, jednak wciąż apelujemy o rozsądek i ostrożność.

(KWP w Kielcach / kp)