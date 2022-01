„Ciężka noga” kierowców zagraża bezpieczeństwu na drodze i… odchudza portfele Data publikacji 26.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Regularnie przypominamy o wysokich karach, jakie od początku roku grożą kierowcom łamiącym przepisy ruchu drogowego, szczególnie te dotyczące ograniczeń prędkości. Niestety niektórzy wciąż nie traktują poważnie tych informacji i o tym, że policjanci nie mają pobłażania wobec piratów drogowych, przekonują się w trakcie kontroli drogowej. Tak jak m.in. kierowcy zatrzymani do kontroli pod Elblągiem przez policjantów z Grupy Speed.

Od 1 stycznia 2022 roku wchodzą w życie przepisy zaostrzające kary dla uczestników ruchu drogowego popełniających wykroczenia. Zmiana sprawiła, że znacząco wzrosły kwoty mandatów m.in. za przekroczenia dozwolonej prędkości, czy za wykroczenia popełniane przez kierowców wobec pieszych. Również piesi muszą liczyć się z nowymi wysokimi karami za niektóre przewinienia. To kolejna zmiana w przepisach ruchu drogowego w ostatnich kilkunastu miesiącach, która ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.

Elbląg

Policjanci z elbląskiej drogówki, wchodzący w skład Grupy Speed, ukarali wysokimi mandatami karnymi kierowców, którzy zlekceważyli zasady bezpieczeństwa na drodze i przekroczyli dozwoloną prędkość. Wszystkie przypadki miały miejsce w niedzielę (23.01.2021) na trasie S7 w okolicach Elbląga.

Najwyższym mandatem w wysokości 2 000 zł został ukarany 26-latek kierujący autem marki Audi TT, który rozpędził samochód do 189 km/h. Kolejnym nieodpowiedzialnym kierowcą był 48-latek, który na obwodnicy Pasłęka rozpędził swoją skodę do 174 km/h, za co otrzymał mandat w wysokości 1 500 zł. Z kolei inne audi, kierowane przez 48-letniego mężczyznę, jechało z prędkością 164 km/h. W tym przypadku kierowca otrzymał 1 000 zł mandatu. Poza wysokim mandatem, na konto każdego z kierujących wpłynęły również punkty karne.

Skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem „popisał się” ostatni z zatrzymanych do kontroli kierowców, który również na trasie S7 (na wysokości miejscowości Sople) jechał zdecydowanie za szybko. 39-latek prowadził mercedesa z prędkością 197 km/h, co więcej - migał światłami innym kierowcom, żeby zjechali mu z drogi, nie trzymał się prawej strony jezdni, miał zużyte opony i każda była z innego kompletu, miał pękniętą przednią szybę oraz brak naklejki rejestracyjnej. W jego przypadku policjanci uznali, że kara mandatu może okazać się niewystarczająca, dlatego podjęli decyzję o skierowaniu sprawy tych wykroczeń do sądu z wnioskiem o ukaranie kierowcy.

Na poniższym nagraniu widoczne są wykroczenia kierowców łamiących przepisy dotyczące dozwolonej prędkości, zarejestrowane przez wideorejestrator w radiowozie w trakcie jazdy.

Olecko

We wtorek (25.01.2022 r.) oleccy policjanci ruchu drogowego dokonywali pomiaru prędkości w Olecku na ul. Gołdapskiej. Około godz. 19:00 funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego oplem, który poza obszarem zabudowanym, na ograniczeni prędkości do 50 km/h, jechał z prędkością 115 km/h. 40-latek za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 2000 złotych i 10 punktami karnymi.

Iława

Tego samego dnia kilka minut po godz. 16:00 oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o zdarzeniu drogowym. Policjanci wezwani na miejsce zdarzenia ustalili, że 48–latek nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych i doprowadził do jego potrącenia. Na szczęście pieszemu nic poważnego się nie stało a policjanci sporządzili wniosek o ukaranie do sądu na kierującego.

Kolejnego nieodpowiedzialnego kierującego zatrzymali policjanci w Kisielicach. Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o tym, że kierujący ciągnikiem siodłowym z naczepą wyprzedzał w miejscu niedozwolonym nieoznakowany radiowóz jadący z zatrzymanym oraz jedzie z nadmierną prędkością. Kisieliccy policjanci natychmiast pojechali we wskazanym kierunku. Kiedy dojechali na miejsce okazało się, że funkcjonariusze Wydziału Konwojowego z KWP w Olsztynie zatrzymali już do kontroli kierującego zespołem pojazdów. Mężczyzna za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem w wysokości 900 zł.

Nadmierna prędkość pojazdów, zwłaszcza w obszarach zabudowanych, jest głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa na drogach. Przy wyższych prędkościach kierowca ma mniej czasu na przetworzenie informacji otrzymanych z otoczenia, mniej czasu na podjęcie decyzji i mniej czasu na samą reakcje. Im wyższa prędkość, tym dłuższa droga hamowania i tym trudniej uniknąć kolizji.

