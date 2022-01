Jesteśmy by pomagać. Policjanci podzielili się krwią Data publikacji 26.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „Oddając krew, ratujesz życie” to hasło przewodnie wschowskich policjantów i pracowników Policji, którzy od kilkunastu lat aktywnie współpracują z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Mundurowi doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest, by krwi nigdy nie brakowało. Dlatego w dniu dzisiejszym (26 stycznia) Mobilny Punkt Poboru Krwi stanął przed Komendą Powiatową Policji we Wschowie. Policjanci, strażacy, strażnicy miejscy, pracownicy policji oraz mieszkańcy Wschowy i okolic mogli przyjść i oddać krew.

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie od kilkunastu lat współpracuje z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Począwszy od pierwszych akcji, które nie miały konkretnych adresatów, a były zainicjowane ogromną chęcią pomocy osobom potrzebującym tego bezcennego płynu, po akcje zorganizowane. Zbiórki krwi na dobre weszły w harmonogram przedsięwzięć wschowskiej Policji. W tym roku zaplanowane zostały jeszcze trzy zbiórki: 27 kwietnia, 28 lipca, 23 listopada przed wschowską komendą.

Każdy z odwiedzających punkt mobilny ma świadomość, że oddawanie krwi to misja, to wielki dar jaki można ofiarować drugiej osobie. Pomimo niesprzyjającej aury, w dobie pandemii od samego rana (26 stycznia) pojawili się przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodów po to, aby podzielić się cząstką siebie. W akcji uczestniczyli policjanci, pracownicy policji, strażacy, strażnicy miejscy oraz mieszkańcy powiatu wschowskiego, na których zawsze możemy liczyć. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.

komisarz Maja Piwowarska

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie