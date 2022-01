Agresor niszczył auta na Bałutach Data publikacji 26.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 28-letni łodzianin podejrzany o uszkodzenie siedmiu aut w dzielnicy Bałuty, zatrzymany w pościgu przez policjanta z Wydziału Kryminalnego II Komisariatu Policji w Łodzi. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

23 oraz 24 stycznia 2022 roku policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który niszczył auta przy ulicy Uniejowskiej w Łodzi. Mundurowi po rozmowie z pokrzywdzonymi ustalili rysopis agresora i natychmiast podjęli czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy. 25 stycznia 2022 roku Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego II Komisariatu Policji w Łodzi w trakcie służby zauważył młodego mężczyznę, który trzymał drewniane kołki w rękach, dodatkowo wykrzykiwał do siebie nielogiczne słowa. Policjant natychmiast zatrzymał radiowóz i podszedł do łodzianina. W chwili, gdy nieumundurowany policjant przedstawił się i wyciągał kajdanki, informując mężczyznę o jego zatrzymaniu, ten rzucił się do ucieczki. Funkcjonariusz podjął pościg za podejrzanym. Po przebiegnięciu kilkuset metrów sprawca został zatrzymany i obezwładniony. 28-latek przyznał się do uszkodzenia aut. Swoje zachowanie tłumaczył stanem osobistej frustracji.

Mężczyzna, który miał już wcześniej konflikt z prawem noc spędził w policyjnym areszcie. Finalnie uszkodzeniu uległo 7 pojazdów różnych marek głównie pochodzenia niemieckiego i francuskiego. 28-latek usłyszał już zarzuty zniszczenia mienia. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / kp)