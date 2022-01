Niebezpieczne wyprzedzanie kierowcy TIR-a uchwycił policyjny wideorejestrator. W sądzie grozi mu nawet 30 tys. zł Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze strzeleckiej drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę TIR-a, który niebezpiecznie wyprzedzał inne ciężarówki. Mężczyzna tak bardzo się spieszył, że postanowił wyprzedzić na wzniesieniu i linii ciągłej. Na szczęście żaden pojazd nie jechał z przeciwnej strony, bo mogło dojść do tragedii. Całą sytuację nagrała policyjna kamera zamontowana w nieoznakowanym radiowozie. Policjanci odstąpili od ukarania mandatem 60-letniego kierowcy i skierowali jego sprawę do sądu. Teraz grozi mu grzywna nawet do 30 tysięcy złotych.

Od początku 2022 roku obowiązują nowe, bardziej restrykcyjne przepisy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Wyższe kary za łamanie prawa na drogach mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Już w czasie pierwszych tygodni obecnego roku z wyższymi kwotami mandatów zapoznało się wielu kierowców, którzy w sposób ewidentny łamali prawo. W środę (26 stycznia) policjanci ze strzeleckiej drogówki zauważyli na drodze krajowej numer 22 kierującego TIR-em, który wyprzedzał inne pojazd ciężarowy na wzniesieniu i mimo linii ciągłej. Niestety kierowca zbagatelizował przepisy i tylko dzięki temu, że żaden inny pojazd nie jechał z przeciwnej strony, nie doszło do zderzenia. Niebezpieczny manewr nagrała kamera zamontowana w nieoznakowanym radiowozie. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że za kierownicą ciężarówki siedział 60-latek, który był kompletnie zaskoczony widokiem mundurowych. Z uwagi na niebezpieczeństwo jakie spowodował kierowca, policjanci odstąpili od postepowania mandatowego i skierowali sprawę do sądu. Teraz kierowcy grozi grzywna nawet do 30 tysięcy złotych.

aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.18 MB)