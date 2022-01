Policyjny pościg w oku kamery. Zatrzymany i aresztowany kierowca posiadał znaczne ilości narkotyków Data publikacji 27.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego prowadzili pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli. Po skutecznym zatrzymaniu, badanie narkotestem wykazało w jego organizmie obecność amfetaminy i marihuany. W mieszkaniu 23-latka policjanci ujawnili znaczne ilości różnych narkotyków. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.

Policjanci w służbie patrolowej nie mogą pozwolić sobie na rutynę. Każda służba jest inna i zawsze może zdarzyć się trudna interwencja zakończona dynamicznymi i niebezpiecznymi działaniami. Tak było w miniony weekend, kiedy policyjny patrol na ulicy Batorego w Zielonej Górze postanowił zatrzymać do kontroli samochód osobowy marki Peugeot 508 z trzema osobami w środku. Kierujący nie zatrzymał samochodu, przyspieszył i wyjechał na obwodnicę, kierując się za obrzeża miasta.

Policjanci natychmiast podali komunikat radiowy do wszystkich patroli w służbie i podjęli pościg. Do działania włączyły się jeszcze dwa policyjne patrole, a przez radio podawane były aktualne informacje o trasie przejazdu peugeota. Kierujący uciekając policjantom, wyjechał z miasta i wjechał na drogę do podzielonogórskiej wsi. Tam osobówka została skutecznie zablokowana przez policyjny radiowóz, uniemożliwiając uciekającemu dalszą jazdę.

W zatrzymanym samochodzie były trzy osoby, oprócz kierującego pasażerka oraz pasażer. Cała trójka została przewieziona do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Mężczyzna, który kierował samochodem, został zbadany na zawartości alkoholu oraz narkotyków w organizmie. Badanie narkotestem wykazało obecność amfetaminy i marihuany. Pobrano od niego krew do dalszych badań. Kierujący został zatrzymany w policyjnym areszcie. Pasażer i pasażerka po przesłuchaniu zostali zwolnieni.

Zatrzymanym mężczyzną okazał się 23-letni mieszkaniec Zielonej Góry. Zgodnie z obowiązującą policyjną procedurą, zielonogórscy mundurowi przeszukali również jego mieszkanie. Policjanci znaleźli tam ponad kilogram marihuany, amfetaminę, porcje haszyszu i tabletki ekstazy. Ponadto woreczki strunowe, wagi elektroniczne i telefony komórkowe.

23-latek jest dobrze znany zielonogórskim policjantom zajmującym się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, ponieważ był w przeszłości zatrzymywany za tego typu przestępstwa. Teraz do swojej „kolekcji” dołoży kolejne zarzuty. Mężczyzna odpowie przed sądem za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz przygotowanie do wprowadzenia ich do obrotu. Dodatkowo odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, a po wynikach badań krwi i opinii biegłego może usłyszeć zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem narkotyków.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze opierając się na zebranym przez policjantów materiale dowodowym, wystąpił do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. W poniedziałek (24 stycznia) sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 23-latka areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / sc )

