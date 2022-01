Podziękowania dla wrocławskich policjantów za odzyskanie 23 tysięcy euro utraconych przez firmę z wyniku oszustwa Data publikacji 27.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „… dziękujemy wrocławskiej Policji za natychmiastową i skuteczną interwencję w sprawie oszustwa” - to cytat z pierwszego zdania pisma przesłanego w imieniu dwóch firm z siedzibami w Polsce oraz Wielkiej Brytanii. Podziękowania związane są z działaniami policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP we Wrocławiu. Dzięki ich zaangażowaniu a także - co podkreślono w piśmie - „niezwłocznemu i profesjonalnemu działaniu” udało się odzyskać całą utraconą w wyniku przestępstwa kwotę - ponad 23 tysiące euro.

Phishing to rodzaj oszustwa, który polega na podawaniu się za inną osobę, podszywaniu się pod firmę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji, danych logowania, danych karty kredytowej, konta bankowego lub używanych haseł. Przestępcy podszywają się pod różne osoby, instytucje, czy też — tak jak było w opisanym poniżej przypadku firmy.

Polska spółka otrzymała drogą elektroniczną fakturę z danymi brytyjskiej firmy. Faktycznie znajdujący się na terenie Polski podmiot gospodarczy posiadał partnera handlowego na terenie Wielkiej Brytanii. Nie byłoby w tym więc nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w dokumencie zamienione zostały pewne dane, w tym te dotyczące rachunku, na jaki powinna zostać przelana kwota.

Po dokonaniu przelewu, zamiast na konto spółki z siedzibą na wyspach brytyjskich, cała kwota przelana została na konto bankowe sprawców. Ich łupem miało paść 23 tysiące euro. I plan ten ziściłby się, gdyby nie natychmiastowe działania wrocławskich funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Od momentu otrzymania przez funkcjonariuszy informacji o zdarzeniu liczyła się każda chwila. Wiadome było, że po skutecznym podjęciu pieniędzy z rachunku przez działających na terenie Europy sprawców, szanse na ich odzyskanie znacznie zmaleją. Cytując jednak słowa z podziękowań, jakie wpłynęły w imieniu zarówno polskiej, jak i brytyjskiej firmy, które na co dzień ze sobą współpracują, a które odnoszą się do wrocławskich policjantów, dzięki ich „niezwłocznemu i profesjonalnemu działaniu” pieniądze zostały w całości zabezpieczone przez bank.

Strata kwoty ponad 100 tysięcy złotych bez jakiegokolwiek ekwiwalentu dla każdej firmy jest poważnym ciosem w stabilność finansową. Dlatego wrocławscy policjanci apelują o ostrożność i uwagę, a przede wszystkim każdorazowo — weryfikację danych przesyłanych drogą elektroniczną w związku z zapłatą jakichkolwiek należności.

(KWP we Wrocławiu / sc )