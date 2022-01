Stracił ponad 200 000 złotych przez oszustwo metodą „na policjanta” Data publikacji 27.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 200 tysięcy złotych stracił 62-latek, z którym skontaktowali się fałszywi funkcjonariusze policji. Zmanipulowany przez oszustów mężczyzna podał im dane niezbędne do zalogowania na swoim koncie bankowym i autoryzacji przelewów. Tego samego dnia skontaktował się z policją i wtedy dowiedział się, że padł ofiarą oszustwa. Po raz kolejny apelujemy o ostrożność i zachowanie czujności przy kontaktach z osobami podającymi się za pracowników różnych instytucji.

Ryccy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa, którego ofiarą padł 62-atek. Mieszkaniec powiatu ryckiego poinformował mundurowych, że wczoraj około godziny 17:00 skontaktował się z nim telefonicznie mężczyzna, który przedstawił się jako funkcjonariusz policji. W trakcie rozmowy poinformował 62-latka, że jego pieniądze na koncie bankowym są zagrożone. Zmanipulowany przez oszusta mężczyzna udostępnił mu dane niezbędne do zalogowania na koncie bankowym, a następnie przekazał dane niezbędne do autoryzacji przelewów. Gdy zorientował się, że mógł zostać oszukany, zgłosił sprawę policji. Niestety do tego czasu oszuści podjęli z jego konta bankowego ponad 200 tysięcy złotych.

Po raz kolejny apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi w przypadku otrzymania tego typu telefonu. Ofiarą tego typu przestępstwa może paść każdy, niezależnie od wykonywanego zawodu, zajmowanego stanowiska czy pełnionej funkcji.

Funkcjonariusze nie informują telefonicznie o prowadzonych sprawach i nigdy nie żądają pieniędzy ani danych niezbędnych do logowania na koncie bankowym.

Zanim pochopnie podejmiemy działanie, rozłączmy się i dajmy sobie czas na zastanowienie. Oszuści wywierają na nas presję czasową, wprowadzają do rozmowy element zagrożenia, co już powinno budzić nasze podejrzenia. Zawsze tego typu informacje możemy sprawdzić, dzwoniąc do banku lub na telefon alarmowy 112.

(KWP w Lublinie / kp)