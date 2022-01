Areszt za publiczne znieważenie funkcjonariuszy, groźby i nawoływanie do popełnienia przestępstwa Data publikacji 27.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sąd w Nakle aresztował na 3 miesiące 37-latka, który podczas transmisji na żywo, na jednym z portali społecznościowych, znieważał funkcjonariuszy publicznych, w tym policjantów i groził im. Mieszkaniec Bełchatowa, nawoływał też do łamania prawa. Za swoje czyny odpowie przed sądem, a grożą mu 3 lata pozbawienia wolności.

Sytuacja miała miejsce w miniony poniedziałek, 24.01.2022 r. w południe. Mieszkaniec Bełchatowa, prowadząc transmisję na jednym z portali społecznościowych, odniósł się do czynności, jakie w stosunku do jego znajomej wykonywali policjanci nakielskiej komendy. 37-latek znieważał funkcjonariuszy i kierował w stosunku do nich groźby, a także publicznie nawoływał do popełniania przestępstw przeciwko mundurowym.

W związku z popełnieniem tych przestępstw, następnego dnia we wtorek, 25.01.2022 r. podejrzany został zatrzymany na terenie Bełchatowa i przewieziony do Nakła.

Mężczyźnie przedstawiono kilka zarzutów znieważenia funkcjonariuszy publicznych, w tym policjantów, kierowania w stosunku do nich gróźb karalnych, mających na celu zmuszenie ich do odstąpienia od prawnych czynności, a także publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa.

W środę, 26.01.2022 r. materiał dowodowy zgromadzony przez śledczych ocenił sąd, który zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Jeszcze tego samego dnia za 37-latkiem, na razie na 3 miesiące, zamknęła się więzienna brama. Teraz musi liczyć się on z konsekwencjami swojego zachowania, a grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy / sc )