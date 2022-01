Dzielnicowi pomogli schorowanemu seniorowi Data publikacji 27.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Komisariatu I Policji w Katowicach mł. asp. Karolina Tyburkiewicz i st. sierż. Olaf Kudłacik nie pozostali obojętni na los starszego mężczyzny. Policjanci podczas służby odwiedzili schorowanego seniora, który wymagał pomocy. Policjanci pomogli w zakupie żywności i o jego trudnej sytuacji poinformowali odpowiednie instytucje.

Mł. asp. Karolina Tyburkiewicz i st. sierż. Olaf Kudłacik to dzielnicowi Komisariatu I Policji w Katowicach. Codziennie w służbie spotykają się z mieszkańcami podległych rejonów, co pozwala poznać nie tylko problemy związane z naruszeniami prawa, ale też sytuację życiową ludzi. Podczas jednej ze służb skontaktował się z nimi starszy mężczyzna, który właśnie wrócił do domu ze szpitala po operacji. Senior był dodatkowo objęty kwarantanną. Zadzwonił do dzielnicowej i poinformował, że ze względu na swój stan zdrowia nie może opuścić mieszkania, aby kupić jedzenie, a w domu niczego już nie miał. Nie ma również żadnej rodziny, którą mógłby poprosić o pomoc. Nie chcąc kłopotać swoimi problemami sąsiadów, postanowił poprosić o pomoc mundurowych. Dzielnicowi w rozmowie z mężczyzną dowidzieli się, czego potrzebuje senior i zrobili zakupy, które dostarczyli przed drzwi mieszkania. Policjanci podpowiedzieli mieszkańcowi, gdzie w przyszłości może uzyskać pomoc i o sytuacji starszego pana poinformowali właściwe instytucje.



Jeżeli w twojej okolicy mieszka samotna osoba, która wymaga pomocy, skontaktuj się ze swoim dzielnicowym za pomocą bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy "Moja Komenda", za pośrednictwem "Śląski Dzielnicowy" lub z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach. Dane kontaktowe wszystkich katowickich dzielnicowych można również uzyskać, klikając w link „Twój dzielnicowy”.

(KWP w Katowicach / sc )