Nękał byłą partnerkę - został zatrzymany Data publikacji 27.01.2022 Policjanci z Suchanina zatrzymali 48-latka z Gdańska, który uporczywie nękał swoją byłą partnerkę. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty za stalking. Prokurator objął sprawcę dozorem policyjnym oraz zastosował zakaz kontaktowania się i zbliżania się do pokrzywdzonej. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Jakiś czas temu policjanci z komisariatu na Suchaninie uzyskali informacje o tym, że 44-letnia gdańszczanka jest prześladowana i uporczywie nękana przez 48-letniego mężczyznę. Policjanci w rozmowie z pokrzywdzoną kobietą dowiedzieli się, że od końca maja 2021 roku mężczyzna, z którym kiedyś spotykała się, nęka ją. Po tym, jak 44-latka zerwała z nim znajomość, sprawca zaczął chodzić za nią i robił jej z ukrycia zdjęcia. Mężczyzna między innymi przysyłał pokrzywdzonej liczne wiadomości i wykonywał częste połączenia na jej telefon oraz bez zgody kobiety umieszczał treści w mediach społecznościowych dotyczące jej osoby, przez co wzbudził w kobiecie poczucie zagrożenia i naruszył jej prywatność.

W związku z tym zawiadomieniem prokurator wszczął śledztwo, a policjanci, pracując nad sprawą, zebrali dowody świadczące o przestępczej działalności stalkera. Przesłuchali świadków, zabezpieczyli treści przekazywane przez sprawcę oraz informacje z portali internetowych zamieszczane przez mężczyznę. W miniony wtorek, 25.01.2022 r. prokurator wydał zarządzenie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze z Suchanina zatrzymali 48-latka z Gdańska w miejscu jego pracy.

W środę, 26.01.2022 r. w prokuraturze podejrzany usłyszał zarzut uporczywego nękania 44-latki, co wzbudziło w niej poczucia zagrożenia oraz istotnie naruszyło jej prywatność. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem i ma zakaz kontaktowania oraz zbliżania się do pokrzywdzonej. Grozi mu 8 lat więzienia.

Policjanci przypominają o tym, że w przypadku uporczywego nękania, jedyną metodą walki z tym przestępstwem jest zgłoszenie sprawy na policję. Ofiara powinna też gromadzić dowody (np. SMS-y, e-maile, listy, nagrania), pozyskać świadków.

Stalking określa się jako uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary. Zgodnie z kodeksem karnym, stanowi on przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat, a w niektórych przypadkach nawet do lat 12.

Nie jest możliwe stworzenie pełnego katalogu zachowań, które mogą być uznane za przejaw uporczywego nękania. Jednak praktyka uczy, że dręczyciele zazwyczaj działają poprzez dzwonienie, śledzenie, zastraszanie, tzw. głuche telefony oraz telefony w porze nocnej, wystawanie w okolicy domu ofiary czy miejsca zatrudnienia, nawiązywanie niechcianego kontaktu przy pomocy osoby trzeciej, śledzenie, włamania do domu lub samochodu, wysyłanie listów, e-maili, a nawet prezentów.

Pamiętajmy, że jednorazowa sytuacja nie może być traktowana jako uporczywa. Warunkiem wypełnienia znamion przestępstwa stalkingu jest to, że poprzez nękanie sprawca wzbudza w pokrzywdzonym, uzasadnione okolicznościami, poczucie zagrożenia.

Wszystkie ww. oznaki aktywności sprawcy muszą odbywać się wbrew woli, a często też kontynuowane są pomimo zdecydowanego sprzeciwu adresata. Jeśli podejrzewamy, że mogliśmy stać się ofiarą stalkingu, nie bójmy się skontaktować z organami ścigania i zgłosić tego faktu. Często ignorowanie sprawcy, może prowadzić do eskalacji niebezpiecznych zachowań i stwarzać poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ofiar stalkera.

(KWP w Gdańsku / sc )