Podziękowania dla płockich policjantów Data publikacji 28.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „Za okazaną pomoc będziemy wdzięczni do końca naszego życia, a Panu Komendantowi życzymy, aby w Pana jednostce było jak najwięcej takich życzliwych i empatycznych funkcjonariuszy” - takie podziękowania na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Płocku insp. Mariusza Kryszkowskiego dla dyżurnego i policjantek płockiej drogówki, które eskortowały do placówki medycznej kobietę w zagrożonej ciąży, złożyli wdzięczni rodzice i najbliżsi.

Policjanci każdego dnia, wykonując swoje zadania, podejmują różnego rodzaju interwencje. Zapobieganie przestępstwom i ściganie sprawców, to jedno z głównych zadań stróżów prawa. Nie mniej ważne jest również dbanie o porządek publiczny, czy niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Decydując się na tę drogę zawodową, każdy policjant zdaje sobie sprawę z tego, że niektóre sytuacje będą wymagały narażenia własnego życia i zdrowia. Nie oczekują specjalnych podziękowań. Są po to, aby pomagać i chronić. Nie mniej jednak wdzięczność i fakt, że ktoś doceni i zauważy niełatwą pracę policjantów, dla każdego z nas jest bezcenne oraz daje siłę i motywację do dalszej służby.

Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Płocku insp. Mariusz Kryszkowskiego wpłynęły pisemne podziękowania. Rodzice oraz najbliżsi nienarodzonego dziecka wyrazili w ten sposób wdzięczność dla naszych koleżanek, policjantek płockiej drogówki oraz dyżurnego jednostki.

20 stycznia ok. godz. 17.40 dyżurny płockiej komendy otrzymał zgłoszenie, że potrzebna jest pomoc ciężarnej kobiecie, która z rodziną utknęła w korku, a na czas musi dotrzeć do przychodni w Płocku, gdzie miał być jej podany zastrzyk ratujący zdrowie i życie nienarodzonego jeszcze dziecka. Liczyła się każda sekunda. Sierż. szt. Aleksandra Pudlik-Jabłońska i st. sierż. Sylwia Motyl-Kwiatkowska bez chwili zastanowienia pojechały na miejsce, zatrzymały ruch, a następnie jadąc z włączonymi sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi, eskortowały pojazd do przychodni.

Rodzina podkreśliła w podziękowaniach dozgonną wdzięczność za okazaną pomoc oraz wysoką kulturę osobistą, empatię i profesjonalizm, jakim wykazały się funkcjonariuszki.

Jest nam niezmiernie miło, kiedy zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych spotyka się z życzliwością i sympatią tych, którym służymy.

(KWP zs. w Radomiu / kp)