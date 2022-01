Policjanci przechwycili ponad 1,3 tony nielegalnych wyrobów tytoniowych Data publikacji 28.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Chrzanowscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą przechwycili ponad 1,3 tony wyrobów tytoniowych bez znaków akcyzy. Śledczy zatrzymali 43-letniego chrzanowianina, który naraził Skarb Państwa na straty w wysokości blisko 680 tysięcy złotych.

W środę, 26 stycznia 2022 r. kilka minut po godz. 19:00 policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą chrzanowskiej komendy w miejscowości Alwerni na Osiedlu Chemików zatrzymali do kontroli dostawczego renaulta. Siedzący za kierownicą 43-letni mieszkaniec powiatu chrzanowskiego wyraźnie niepokoił się policyjną kontrolą. Okazało się, że prowadzi pojazd, pomimo że ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. To jednak było powodem jego nerwowego zachowania.

Stróże prawa postanowili przyjrzeć się bliżej przewożonemu przez niego towarowi. Początkowo kierowca twierdził, że przewozi snopki słomy. Jednak gdy policjanci skontrolowali ładunek, okazało się, że samochód jest wyładowany 56 snopkami suszu tytoniowego bez znaków akcyzy.

Policjanci zabezpieczyli ponad 1,3 tony suszu i krajanki tytoniowej. 43-latek wprowadzając ten towar na czarny rynek, naraziłby Skarb Państwa na straty w wysokości blisko 680 tysięcy złotych. Po nocy spędzonej w pomieszczeniach dla zatrzymanych mężczyzna usłyszał zarzut przewożenia wyrobów tytoniowych bez akcyzy (art. 65 § 1 kks), za co grozi mu kara grzywny, kara do 5 lat pozbawienia wolności lub obie kary łącznie.

Odpowie również za kierowanie samochodem pomimo cofniętych uprawnień – co podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

(KWP w Krakowie / sc )