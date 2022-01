Policjanci eskortowali rodzącą kobietę do szpitala Data publikacji 28.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie wpłynęły podziękowania dla policjantów Posterunku Policji w Widuchowej za udzielenie pomocy w szybkim oraz bezpiecznym dotarciu do szpitala.

Codzienna służba pełna jest wyzwań i zaskakujących sytuacji, o czym najlepiej przekonali się aspirant sztabowy Andrzej Bielak oraz młodszy aspirant Rafał Winiarski. W środę, 26 stycznia 2022 r. około godz. 9.00 podczas przejazdu do Szczecina ruchliwą drogą krajową numer 31 w miejscowości Daleszewo policjanci zauważyli jadący za nimi pojazd marki Audi, który w szybkim tempie zbliżył się do ich oznakowanego radiowozu oraz zaczął mrugać światłami drogowymi. Czujni funkcjonariusze natychmiast zatrzymali się na pobliskiej zatoczce autobusowej. Z Audi wysiadł zdenerwowany mężczyzna, który oświadczył, że w samochodzie znajduje się jego siostra, która jest w ciąży i prawdopodobnie zaczyna rodzić. Bez chwili namysłu policjanci przekazali kierującemu informację, by ten udał się za nimi oraz za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych rozpoczęli niecodzienny, około 20-kilometrowy, pilotaż do Szpitala Szczecin Zdroje.

Po szybkim, a co najważniejsze bezpiecznym przybyciu na miejsce ciężarna kobieta trafiła do szpitala, gdzie zajęli się nią specjaliści, a po niedługim czasie na świat przyszedł zdrowy chłopczyk o imieniu Kacper.

(KWP w Szczecinie / sc )