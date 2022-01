Płonące auto na ruchliwej trasie Data publikacji 28.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci kieleckiej grupy SPEED wracający ze służby na wschodniej granicy, przejeżdżając przez Warszawę, zauważyli na drodze płonący samochód. Szybkie zabezpieczenie miejsca zdarzenia, działania gaśnicze i wezwanie dodatkowych służb sprawiły, że nikt nie ucierpiał w zdarzeniu.

Do zdarzenia doszło na ruchliwej trasie S-8 w okolicach węzła Warszawa-Janki. Policjanci kieleckiej grupy SPEED, wracający z granicy trzema radiowozami, zauważyli na drodze stojącą w płomieniach skodę. Działać trzeba było szybko. Mundurowi, dzieląc się zadaniami, błyskawicznie przystąpili do gaszenia samochodu, jednocześnie zabezpieczając miejsce zdarzenia i zatrzymując ruch w obu kierunkach. Policjanci nawiązali także kontakt z komendą stołeczną, co pozwoliło na szybkie zadysponowanie dodatkowych służb. Po przybyciu na miejsce strażacy przejęli działania gaśnicze.

Szczęściem w nieszczęściu jest fakt, że jedynymi stratami poniesionymi w tym zdarzeniu są te materialne. Dzięki sprawnym działaniom kieleckich policjantów groźna sytuacja została opanowana.

Warto zaznaczyć fakt, że właścicielka skody przesłała w tej sprawie pisemne podziękowania do szefa świętokrzyskich policjantów nadinsp. dr. Jarosława Kalety. Kobieta wyraża wdzięczność za wielkie zaangażowanie. Jak pisze: „Działania podległych Panu policjantów przyczyniły się także do ochrony zdrowia i życia pozostałych uczestników ruchu drogowego. Jestem pełna podziwu dla profesjonalizmu i zaangażowania tych policjantów”.

(KWP w Kielcach / kp)