Nie widział nic złego w poruszaniu się samochodem bez przedniej szyby, a to był dopiero początek jego kłopotów

Wrocławscy policjanci, patrolując ulice miasta, zwrócili uwagę na pojazd, którego stan techniczny znacząco odbiegał od przyjętych norm. Funkcjonariusze już po chwili rozmawiali z kierującym, który w sposób lekceważący podszedł do obowiązujących przepisów. Mężczyzna finalnie został przekazany Straży Granicznej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do ojczyzny.