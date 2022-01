Policjanci ze Szczecinka spełnili marzenie 11-letniego Tymona Data publikacji 28.01.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tymon to niezwykle radosny chłopiec, zdrowy, mądry i ciekawy świata, a co więcej zafascynowany służbą policjantów. Policyjne radiowozy, policjanci w mundurach to elementy, które chłopiec w mgnieniu oka wyłapuje w swojej codzienności. Gdy funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku dowiedzieli się o jego policyjnej pasji i planach zawodowych na przyszłość, przygotowali dla chłopca niecodzienną niespodziankę — wizytę w komendzie. Wyjątkowy Gość poznał tajniki służby w poszczególnych wydziałach i choć przez chwilę poczuł się jak prawdziwy policjant.

Tymon ma dopiero 11 lat ale swoją osobą udowodnił nam dorosłym, że warto mieć marzenia, bo nigdy nie wiadomo kiedy się one spełnią. Dla chłopca jego największym marzeniem było z bliska przyjrzeć się pracy szczecineckich funkcjonariuszy. Zarówno tych, co na co dzień pełnią służbę w mundurze jak i tych którzy ubierają go tylko na wyjątkowe okazje.

Podekscytowany Tymek swoje pierwsze kroki skierował do „serca” komendy, którą jest dyżurka. Chłopiec poznał miejsce, gdzie wpływają zgłoszenia od mieszkańców i skąd następnie policjanci kierowani są na interwencje. Dyżurny pokazał chłopcu skomplikowany system dowodzenia wszystkimi patrolami pełniącymi służbę na terenie miasta i powiatu. Podgląd na monitoring miejski jak również monitoring wewnętrzny wywarł na chłopcu duże wrażenie.

Gość specjalny poznał pracę policjantów pionu prewencji od patrolowca, przez dzielnicowego kończąc na policjantach ruchu drogowego. Miał okazję porozmawiać z przewodnikiem psa służbowego i poznać jego czworonożną partnerkę Kalę. Spacerując po placu komendy szybko okazało się co budzi w Tymonie największe zainteresowanie. Jak na prawdziwego mężczyznę przystało chłopiec z dużym zainteresowaniem oglądał policyjne pojazdy służbowe. Jego spostrzegawczość i umiejętność łączenia faktów wprowadziła nie jednego policjanta w zdumienie. Tymon bez problemu spośród zaparkowanych pojazdów wychwycił radiowóz borneńskich policjantów, którzy wykonywali czynności służbowe w szczecineckiej jednostce. Innym razem wyraził swoje zdziwienie obecnością policyjnego elektryka na policyjnym parkingu, bo jak oświadczył jeszcze kilka godzin wcześniej stał pod jego szkołą.

Na zakończenie policjanci przygotowali dla Tymona jeszcze jedną niespodziankę. Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku inspektor Andrzej Dziemianko zaprosił chłopca do swojego gabinetu. Pierwsze słowa jakie skierował 11-latek do Komendanta to słowa szczególnych podziękowań za umożliwienie mu poznania z bliska policyjnej służby. Tymon przyznał, że to największa niespodzianka jaką przygotowała dla niego mama i najfajniejszy dzień w jego życiu. Chłopiec podczas rozmowy z szefem szczecineckich policjantów przyznał, że coraz poważniej myśli o byciu policjantem w przyszłości. Obliczył, że pasjonuje się Policją już od przedszkola, kiedy to po raz pierwszy właśnie w przedszkolu odwiedzili go policjanci a teraz kiedy spełniły się jego marzenia wierzy, że to już tylko kwestia czasu, by zostać prawdziwym policjantem. Inspektor Andrzej Dziemianko przekazał Tymonowi również kilka cennych rad, jak być dobrym policjantem. Na zakończenie spotkania pełnego wrażeń Komendant wręczył Tymonowi drobny upominek, który na długo będzie przywoływał ten wyjątkowy dzień w życiu Tymona!

Z tego miejsca raz jeszcze życzymy Tymonowi powodzenia w spełnianiu kolejnych marzeń i uporu w dążeniu do celu!

(KWP w Szczecinie / sc )